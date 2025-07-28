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 | Ömer Faruk Dogan

Modifiyeli araba markası Alpina logo değiştirdi! İşte yeni tasarım

BMW'nin üç yıl önce bünyesine kattığı modifiyeli araç markası Alpina, görsel kimliğini güncelliyor. Almanya Patent ve Marka Ofisi'ne yapılan tescil başvurularıyla Alpina'nın yeni logosu resmen ortaya çıktı.

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Modifiyeli araba markası Alpina logo değiştirdi! İşte yeni tasarım
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 13:52

'nin üç yıl önce satın aldığı Almanya merkezli araç modifikasyonu şirketi Alpina, artık yepyeni bir ile hayatına devam edecek.

CarBuzz sitesi, yeni logoyu 23 Temmuz 2025 tarihinde Alman Patent ve Marka Ofisi'nde (Deutsches Patent und Markenamt) tespit etti. Benzer başvuruların Uruguay, Kosta Rika, Tayland ve Avrupa Birliği gibi yerlerde de 21 Ocak 2035 tarihine kadar uzandığı görüldü.

Modifiyeli araba markası Alpina logo değiştirdi! İşte yeni tasarım

BMW'NİN LOGOSUNA BENZETİLDİ

İlk bakışta yeni logo çok farklı görünmese de, eski logoyla yan yana konulduğunda ortasındaki kalkan yerine artık BMW'nin yuvarlak logosuna daha çok benzeyen dairesel bir merkez kullanıldığı fark ediliyor.

BMW, gaz kelebeği ve eksantrik mili sembollerini korumuş, ancak bunları daha sade ve iki boyutlu bir şekilde tasarlamış. Not olarak belirtmek gerekirse, marka tescili siyah beyaz olarak yapıldı. Ancak logonun, tanıdık Alpina renklerinin eklenmiş bir versiyonu da bulunuyor.

Alpina'nın yeni logosu şu şekilde:

Modifiyeli araba markası Alpina logo değiştirdi! İşte yeni tasarım
Modifiyeli araba markası Alpina logo değiştirdi! İşte yeni tasarım
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Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Alpina logosu ne zaman kullanılmaya başlanacak?
Resmi tarih henüz açıklanmadı.
ETİKETLER
#bmw
#logo
#Alpina
#Araç Modifikasyonu
#Marka Güncellemesi
#Otomobil
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