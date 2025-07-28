Modifiyeli araba markası Alpina logo değiştirdi! İşte yeni tasarım

BMW'nin üç yıl önce satın aldığı Almanya merkezli araç modifikasyonu şirketi Alpina, artık yepyeni bir logo ile hayatına devam edecek.

CarBuzz sitesi, yeni logoyu 23 Temmuz 2025 tarihinde Alman Patent ve Marka Ofisi'nde (Deutsches Patent und Markenamt) tespit etti. Benzer başvuruların Uruguay, Kosta Rika, Tayland ve Avrupa Birliği gibi yerlerde de 21 Ocak 2035 tarihine kadar uzandığı görüldü.

BMW'NİN LOGOSUNA BENZETİLDİ

İlk bakışta yeni logo çok farklı görünmese de, eski logoyla yan yana konulduğunda ortasındaki kalkan yerine artık BMW'nin yuvarlak logosuna daha çok benzeyen dairesel bir merkez kullanıldığı fark ediliyor.

BMW, gaz kelebeği ve eksantrik mili sembollerini korumuş, ancak bunları daha sade ve iki boyutlu bir şekilde tasarlamış. Not olarak belirtmek gerekirse, marka tescili siyah beyaz olarak yapıldı. Ancak logonun, tanıdık Alpina renklerinin eklenmiş bir versiyonu da bulunuyor.

Alpina'nın yeni logosu şu şekilde: