Motor yanma odası kaçak testi için yerli kit geliştirdi! 10 dakikada tespit ediyor: ABD, Almanya, Kanada'ya satıyor

Eskişehir'de biyolog İlker Acar ve ekibi, otomobil sektörü için önemli bir yenilik geliştirdi. İkinci el otomobil satın aldıktan sonra motor bloğundaki çatlak nedeniyle motor yanma odasında oluşan kaçak sonucu yüksek onarım maliyetiyle karşılaşan Acar, bu sorunun çözümü için harekete geçti. Acar ve 7 kişilik ekibi, motor yanma odası kaçaklarını 10 dakika içinde, motora müdahale etmeden tespit edebilen yerli bir test kiti geliştirdi ve bu kitin ihracatına başladı.

İŞLEM YALNIZCA 10 DAKİKA SÜRÜYOR

Otomobil sektöründe, özellikle ikinci el araç alım satımında karşılaşılan motor sorunları, alıcılar için ciddi bir mali yük oluşturabiliyor. İlker Acar’ın geliştirdiği test kiti bu noktada devreye girerek, motor yanma odasında olabilecek kaçakları tespit etmek için özel bir tasarıma sahip olup, bu işlem yalnızca 10 dakika sürüyor.

Ekip, yaklaşık 2 yıllık çalışma sonunda aracın antifriz bölümüne konulup kaçağı 10 dakikada tespit edebilen "poşet çay" formundaki yerli test kitini geliştirdi. Renk değiştirerek yanma odası kaçağının olup olmadığını bildiren kit, laboratuvar çalışmalarının ardından farklı model ve markalardaki otomobiller üzerinde test edildi. Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) 2022 yılında tescillenen "CS Motor Test", 2023'te Çin'den, geçen yıl ise ABD'den patentlendi. TÜRKPATENT tarafından "en iyi buluş" ödülüne layık görülen test kiti Almanya, ABD, İngiltere ve Kanada'ya ihraç ediliyor.

"HERKES KOLAYCA UYGULAYABİLİR"

Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesindeki Prototip Merkezi'nden danışmanlık hizmeti alan firma, mentörlük eğitiminin ardından Hollanda'daki 5 firmayla ihracat konusunda görüşme sağladı.

Firmanın geliştirici ekip üyesi Burçak Güler Acar, ürünün ikinci el oto alım satımında mağduriyetleri engellediğini belirterek, şimdiye kadar 800 uygulama noktasına eriştiklerini dile getirdi. Geliştirilen ürünle sürücüleri motor yanma odası kaçağı nedeniyle yaşanacak yüksek onarım masraflarından kurtardıklarını belirten Acar, "pratik bir formda ve herkesin kolayca uygulayabileceği nitelikte" olduğunu belirttiği testin, tamamen bilimsel temellere dayandığını anlattı.

Vatandaşların doktora gittiğinde kan tahlili yaptırmasını örnek gösteren Acar, "Biz de test kitimizle birlikte motor sağlığı hakkında net, bilimsel bir teşhis koymuş oluyoruz" dedi ve testlerinin bugüne kadar Türkiye'de kayıtlı 940 binin üzerinde araca uygulandığı bilgisini aktardı.

Acar, ürünün ikinci el araç sektöründe oto ekspertizlerinin ve alıcıların işlerini kolaylaştırdığını anlattı. Yerli test kiti "CS Motor Test" sayesinde araç alıcılarının 10 dakikada motor yanma odası kaçağı olup olmadığını anlayabildiğini ifade eden Acar, bu kit sayesinde ustaların zaman kaybetmekten kurtulduğunu ifade ederken, testlerinin patent almasını sağlayan en önemli özelliğinin motor yük altındayken uygulanabilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Motoru gerçek sürüş koşullarında test eden yöntemleriyle en temel düzeyden ileri düzeydeki kaçakları dahi tespit edebildiklerini kaydeden Acar, bu yılın sonuna kadar Türkiye'de 1000'in üzerinde uygulama noktasına erişmeyi ve 20 ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerinin altını çizdi. "Tabii ki bir Türk markası olarak başarılarımızı daha fazla ihracatla taçlandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.