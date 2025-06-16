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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Nissan, Renault'taki hissesini azaltıyor: Yeni araç geliştirmeye odaklanacak

Nissan, Fransız otomobil üreticisi Renault ile yıllardır süren ittifakında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Ivan Espinosa, Renault'taki hisselerini azaltma kararı aldıklarını duyurdu. Peki bu kararın sebebi ne?

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 12:03

Nissan CEO'su Ivan Espinosa, uzun süredir ortağı oldukları Fransız otomobil üreticisi Renault'taki hissesini azaltmayı planladıklarını açıkladı.

Nissan ve Renault, mart ayında yaptıkları açıklamada, birbirlerinde bulundurdukları asgari hisseleri yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürme konusunda anlaştıklarını belirtmişti. Anlaşma uyarınca, herhangi bir hisse satışının diğer tarafla koordine edilmesi gerekiyor ve ilk ret hakkını içeriyor.

Nissan, Renault'taki hissesini azaltıyor: Yeni araç geliştirmeye odaklanacak

640 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLAYACAK

Nikkei'nin haberine göre, Nissan Renault'taki yüzde 5'lik hissesini satarak, mevcut hisse fiyatlarına göre yaklaşık 100 milyar yen (640 milyon dolar) gelir sağlayacak. Şirket, bu fonu zorlu piyasa koşulları altında yeni araç geliştirme çalışmalarına yönlendirmeyi planlıyor. LSEG verilerine göre, Nissan şu anda Fransız şirkette yüzde 15 hisseye sahip.

Haber, Renault CEO'su Luca de Meo'nun otomotiv sektörü dışındaki bir görev için şirketten ayrılacağını pazar günü açıklamasının ardından geldi. Espinosa, gazeteye verdiği demeçte, "Ortak hisselerimizi düşürüyoruz çünkü yatırımı araçlara yönlendirmek istiyoruz" dedi.

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#nissan
#renault
#hisse satışı
#Ortaklık
#Araç Geliştirme
#Otomobil Sektörü
#Otomobil
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