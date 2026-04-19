Nissan Sakura yenilendi: İşte özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayan tüketiciler için popüler bir seçenek olan Nissan Sakura, makyajlı versiyonuyla tanıtıldı. Japon otomotiv devi, rekabetin giderek arttığı "kei" araç pazarındaki liderliğini korumak amacıyla sevilen modelinde tasarımsal ve işlevsel birtakım güncellemeler gerçekleştirdi.

Carscoops'un haberine göre, 2019 yılındaki IMk konseptinin üretim versiyonu olarak 2022'de piyasaya sürülen araç, motor tarafında aynı altyapıyı kullanmaya devam ediyor.

TASARIMDA NISSAN LEAF RÜZGARLARI ESİYOR

En belirgin dış değişiklik ön kısımda göze çarpıyor. Yenilenen tasarım, Nissan Leaf modelini andıran gövde renginde yepyeni bir ızgara bölümü sunuyor. Yanlarda daha keskin açılara ve daha belirgin dikey unsurlara sahip revize edilmiş bir tampon da göze çarpıyor. LED farlar ile arka kısımdaki hatlar ise orijinal formunu koruyor.

Yapılan dış tasarım güncellemeleri yalnızca "X" ve "G" donanım paketlerinde geçerli oluyor. Giriş seviyesi "S" paketi ise tamamen eski tasarımıyla yola devam ediyor. Otomobilin renk paletine, su üzerinde süzülen kiraz çiçeklerinden ilham alan "Minamono Sakura" adlı yepyeni bir ton eklendi.

Kabine geçildiğinde tanıdık bir manzara kullanıcıları karşılıyor. Ancak şirket pratik anlamda bazı iyileştirmeler eklemeyi ihmal etmiyor. Sürüş modu anahtarı daha ergonomik bir konuma taşınırken, yolcu tarafına ilave bir bardak tutucu ekleniyor. Nissan, 7 inç dijital gösterge paneli ve 9 inç bilgi-eğlence ekranında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

USB Type-C bağlantı noktalarının konumu ise orta konsolda biraz daha aşağıya alındı. Orta seviye "X" donanımında; Akıllı Çevre Görüş Monitörü, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon ısıtıcısı standart özellikler arasına girdi. Elektrikli model ayrıca otomatik kilitleme ve kilit açma işlevleri, arka koltuk uyarısı, şarj portu için kilitleme mekanizması ve isteğe bağlı 1500W AC güç çıkışı gibi önemli yenilikler kazandı.

NISSAN SAKURA ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Mekanik özelliklere bakıldığında Sakura, 63 beygir gücünde (47 kW) ve 195 Nm tork üreten tek bir elektrik motorundan güç alıyor. Mevcut 20 kWh lityum iyon batarya, WLTC döngüsüne göre 180 kilometreye kadar kesintisiz sürüş menzili vadediyor.

Yenilenen otomobil modeli Japonya'da siparişe açıldı ve ilk teslimatların yaz aylarında yapılması planlanıyor. Fiyatlar, temel "X" donanımı için 2.448.600 Yen (yaklaşık 15.400 ABD doları) seviyesinden başlıyor ve en üst paket olan "G" için 2.998.600 Yen (18.900 ABD doları) seviyesine kadar çıkıyor.