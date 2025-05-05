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Otomobil
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Editor
 | Emir Yücel

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan almayın: İşte en uygun otomatik vites arabalar

Otomatik vitesli araçlar, şehir içi kullanımda sunduğu konforla sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor. 2025 yılında Türkiye'de satışa sunulan en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobillerin listesi açıklandı. Listede yer alan araçlar, 510 bin TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte en uygun otomatik vitesli araçların detayları…

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Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan almayın: İşte en uygun otomatik vites arabalar
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 16:27

Otomatik vitesli araçlar, şehir içi kullanımda sunduğu konforla sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor. 2025 yılında Türkiye'de satışa sunulan en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller açıklandı. Listede yer alan araçlar, 510 bin TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte araba almak isteyen vatandaşlara özel liste...

HER BÜTÇEYE UYGUN OTOMATİK ARABALAR!

En uygun otomatik vitesli araçlar listesinin başında Fiat'ın Panda modeli geliyor.

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan almayın: İşte en uygun otomatik vites arabalar

510 bin TL'lik fiyatıyla dikkat çeken Panda, özellikle şehir içi kullanımı için tasarlanmış bir araç.

ŞIK VE DONANIMLI!

Kompakt ve şıklığıyla dikkat çeken bir diğer otomatik araç ise Hyundai i10 oldu.

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan almayın: İşte en uygun otomatik vites arabalar

570 bin TL'lik fiyatıyla listenin ikinci sırasında yer alan araç modern tasarımı ve donanımlarıyla oldukça cazip bir seçenek.

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan almayın: İşte en uygun otomatik vites arabalar

DİĞER UYGUN FİYATLI MODELLER

Listede ayrıca Renault Clio, Dacia Sandero ve Citroen C3 gibi modeller de yer alıyor. Fiyatları 600 bin TL bandına kadar çıkan bu araçlar, farklı ihtiyaçlara hitap eden özellikleriyle otomatik vitesli araç pazarında rekabeti artırıyor.

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ETİKETLER
#Otomatik Araba
#Uygun Fiyatlı Araba
#Fiat Panda
#Hyundai I10
#Renault Clio
#Dacia Sandero
#Citroen C3
#Otomobil
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