Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Otomobil alırken yapılan en büyük hata! Uzman isim araç alacaklara seslendi: Dolar ve altın gibi düşünmeyin

Otomobil eğitmeni ve gazeteci Halit Bolkan, tgrthaber.com editörü Murat Makas’a otomobil piyasasında en çok satan marka ve büyüme beklentisine ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Ayrıca Halit Bolkan otomobil alırken yapılan hataları açıkladı. Uzman isim hafif ticari araç rekorlarından bahsederek otomobil alırken galerilerin durumu ve finansal tabloya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 12:04

Otomotiv pazarı 2025’te yıl boyunca 1,1 milyon sıfır, 7,5 milyon ikinci el satışlarıyla büyümesini sürdürdü ve uzmanlar 2026’da da beklentinin aynı olacağını belirtiyor. Özellikle ikinci el otomobil piyasasında en çok satılan markalar ve alım aşamasında yapılan hatalar dikkat çekiyor.

Uzmanlar araç alacaklara çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Otomobil eğitmeni ve gazeteci Halit Bolkan, tgrthaber.com editörü Murat Makas’a otomobil piyasasında merak edilen soruları cevapladı.

Otomobil alırken yapılan en büyük hata! Uzman isim araç alacaklara seslendi: Dolar ve altın gibi düşünmeyin

TÜRKİYE’DE REKOR!

Halit Bolkan şu ifadeleri kullandı:

2025 yılında toplamda hafif ticari araç 1 milyon 368 bin 400 adetle kapattı pazar, 1 milyon 84 bin 490 adedi binek otomobil, diğeri de hafif ticari araç. Türkiye tarihinin rekoru, bir önceki yılın rekorunu da kırdı. Hızlı gelişen bir pazar var binek otomobiller 1 milyon adet sınırını ilk defa açtı. Sıfır km otomobil satışları arttıkça beklenti 2. el otomobil satışının da artmasıdır. Çoğunlukla insanlar ellerindekileri satıp 0 km’ye döner. Güce erişenler de ikinci ellere bakar sistem bu şekilde işler normalde. Her zaman bu gerçekleşmeyebilir ilginç sebepler var. Aynı yıl bir otomobil birkaç kez el değiştirebilir.

BU YIL 2025’TEKİ GİBİ SATIŞ ADEDİ BEKLENİYOR

2025’te 7,5 milyon ikinci el satışı konusuna değinen Halit Bolkan, ‘’0 kilometre ve 2. el birbirine bağımlı. Belli şartlarda sapmalar olabiliyor doğru. Şimdi bu yıl içinde de otomobil firmalarının yetkililerinin yaptığı açıklamalara dikkat edersek yine aşağı yukarı 2025 ile aynı seviyede bir pazar bekleniyor. Yani işte 1.300.000 civarı. Yani ikinci el Türkiye'de hep zaten hareketli olmuştur dönemsel olarak.’’ dedi.

Otomobil alırken yapılan en büyük hata! Uzman isim araç alacaklara seslendi: Dolar ve altın gibi düşünmeyin

İKİNCİ EL DOLARA BAĞIMLI GİBİ GİDİYOR

Halit Bolkan dolar ve altına vurgu yaparak şöyle konuştu:

Her ay neredeyse tüm markalar kampanya yapıyor. 2025 yılında 0 km otomobil fiyatları da 2. el otomobil fiyatları da reel olarak geriledi. Yani enflasyonla kıyasladığınız zaman enflasyon kadar artmadı. Aslında bu açıdan bakıldığında ucuzlamış oluyor. Reel anlamda söylüyorum bunu.

İkinci el tabii burada biraz daha çekingen davranıyor ister istemez, dolara bağımlı gibi gidiyor. Yani baktığınız zaman 2025'teki ikinci el fiyat artışlarına özellikle son aylarda dolarla benzer seviyelerde artışlar görüyoruz. Örneğin altının hızlı yükselişi otomobildense ‘altına paramızı biraz değerlendirelim diyen’ bazı insanların altına veya dövize veya başka madenlere ya da borsaya dönem dönem yönelmesine de sebep oluyor ve orada bir kar elde edenler otomobile dönebiliyor. Ama kampanyaya dönersek bu yıl yine kampanyalar devam edecek.

Otomobil alırken yapılan en büyük hata! Uzman isim araç alacaklara seslendi: Dolar ve altın gibi düşünmeyin

TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATAN MARKALAR

Avrupalı bazı markalar için çok önemli bir pazarız. Örneğin, Peugeot'un dünyadaki 3. büyük pazarıyız veya Citroen'in galiba 2, Opel için de öyle yani... Renault’un Clio modelinde Türkiye 2. veya 3. sırada. Aynı zamanda Türkiye’de de üretiliyor. Peugeot 408'in en çok satıldığı pazar Türkiye pazarı. Dolayısıyla Türkiye küçük bir pazar değil. BDDK getirdiği sınırlamalar var biliyorsunuz, kullanabileceğimiz kredi miktarıyla ilgili. Firmalar bu durumda finansal olanak sunuyor. Tüketicilere bu arada önerim bir otomobil almak istedikleri zaman mutlaka birkaç bayiyi arasın. Çünkü bayilerin büyük ödemesi olabilir. Stokları hızla tüketmek istiyordur ya da finansman yükünden kurtulmak istiyordur. Pazarlık payı her zaman var.

Otomobil alırken yapılan en büyük hata! Uzman isim araç alacaklara seslendi: Dolar ve altın gibi düşünmeyin

CLİO’YE YOĞUN İLGİ

Doğal olarak 0 km'de tercih edilen otomobil olan Clio, ikinci el otomobil pazarında da en çok tercih edilen marka oluyor. Fiat Egea Sedan ve Toyota da öyle.

OTOMOBİL ALIRKEN EN BÜYÜK HATA

Otomobil artık yatırım aracı değil. Reel olarak fiyatlar geriliyor. Artık bir ulaşım aracı olarak görmek gerekiyor. Otomobilleri aldığınız zaman hani bir yatırım aracı olarak alsanız bile. Orada sigorta giderleri var. Kaskosunu yaptırabiliyorsunuz. Yani eskiyeyen bir üründür sonuç itibariyle otomobil. Bu sebeple de ister istemez ekstra maliyetleri vardır. Yani altın ya da döviz gibi alalım bir kenara koyalım o değerini arttırsın gibi bir şey değil otomobil. O yüzden de otomobil alıp kar edeceğim diye düşünmek yanlış. Bir de en büyük yapılan hatalardan bir tanesi. Kredi faizlerini de düşünmek gerekiyor.

Otomobil özgürlüktür. İçisel özgürlüktür. O yüzden de bir de Türkiye'de 1.000 kişiye düşen otomobil sayısı Hala daha 190'lar civarında. Almanya'da 500'ün üzerinde. Son 3 yıllık satışlara bakınca bu hızlı bir şekilde gelişiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Herkesin aracında sık kullandığı o özellik cep düşmanı çıktı: Motoru tüketiyor, 20 bin TL'lik masraf çıkartıyor
ETİKETLER
#sıfır otomobil
#Otomobil Piyasası
#Otomotiv Pazarı
#Araç Alım Satımı
#İkinci el otomobil
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.