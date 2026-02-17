Otomobil alırken yapılan en büyük hata! Uzman isim araç alacaklara seslendi: Dolar ve altın gibi düşünmeyin

Otomotiv pazarı 2025’te yıl boyunca 1,1 milyon sıfır, 7,5 milyon ikinci el satışlarıyla büyümesini sürdürdü ve uzmanlar 2026’da da beklentinin aynı olacağını belirtiyor. Özellikle ikinci el otomobil piyasasında en çok satılan markalar ve alım aşamasında yapılan hatalar dikkat çekiyor.

Uzmanlar araç alacaklara çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Otomobil eğitmeni ve gazeteci Halit Bolkan, tgrthaber.com editörü Murat Makas’a otomobil piyasasında merak edilen soruları cevapladı.

TÜRKİYE’DE REKOR!

Halit Bolkan şu ifadeleri kullandı:

2025 yılında toplamda hafif ticari araç 1 milyon 368 bin 400 adetle kapattı pazar, 1 milyon 84 bin 490 adedi binek otomobil, diğeri de hafif ticari araç. Türkiye tarihinin rekoru, bir önceki yılın rekorunu da kırdı. Hızlı gelişen bir pazar var binek otomobiller 1 milyon adet sınırını ilk defa açtı. Sıfır km otomobil satışları arttıkça beklenti 2. el otomobil satışının da artmasıdır. Çoğunlukla insanlar ellerindekileri satıp 0 km’ye döner. Güce erişenler de ikinci ellere bakar sistem bu şekilde işler normalde. Her zaman bu gerçekleşmeyebilir ilginç sebepler var. Aynı yıl bir otomobil birkaç kez el değiştirebilir.

BU YIL 2025’TEKİ GİBİ SATIŞ ADEDİ BEKLENİYOR

2025’te 7,5 milyon ikinci el satışı konusuna değinen Halit Bolkan, ‘’0 kilometre ve 2. el birbirine bağımlı. Belli şartlarda sapmalar olabiliyor doğru. Şimdi bu yıl içinde de otomobil firmalarının yetkililerinin yaptığı açıklamalara dikkat edersek yine aşağı yukarı 2025 ile aynı seviyede bir pazar bekleniyor. Yani işte 1.300.000 civarı. Yani ikinci el Türkiye'de hep zaten hareketli olmuştur dönemsel olarak.’’ dedi.

İKİNCİ EL DOLARA BAĞIMLI GİBİ GİDİYOR

Halit Bolkan dolar ve altına vurgu yaparak şöyle konuştu:

Her ay neredeyse tüm markalar kampanya yapıyor. 2025 yılında 0 km otomobil fiyatları da 2. el otomobil fiyatları da reel olarak geriledi. Yani enflasyonla kıyasladığınız zaman enflasyon kadar artmadı. Aslında bu açıdan bakıldığında ucuzlamış oluyor. Reel anlamda söylüyorum bunu.

İkinci el tabii burada biraz daha çekingen davranıyor ister istemez, dolara bağımlı gibi gidiyor. Yani baktığınız zaman 2025'teki ikinci el fiyat artışlarına özellikle son aylarda dolarla benzer seviyelerde artışlar görüyoruz. Örneğin altının hızlı yükselişi otomobildense ‘altına paramızı biraz değerlendirelim diyen’ bazı insanların altına veya dövize veya başka madenlere ya da borsaya dönem dönem yönelmesine de sebep oluyor ve orada bir kar elde edenler otomobile dönebiliyor. Ama kampanyaya dönersek bu yıl yine kampanyalar devam edecek.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATAN MARKALAR

Avrupalı bazı markalar için çok önemli bir pazarız. Örneğin, Peugeot'un dünyadaki 3. büyük pazarıyız veya Citroen'in galiba 2, Opel için de öyle yani... Renault’un Clio modelinde Türkiye 2. veya 3. sırada. Aynı zamanda Türkiye’de de üretiliyor. Peugeot 408'in en çok satıldığı pazar Türkiye pazarı. Dolayısıyla Türkiye küçük bir pazar değil. BDDK getirdiği sınırlamalar var biliyorsunuz, kullanabileceğimiz kredi miktarıyla ilgili. Firmalar bu durumda finansal olanak sunuyor. Tüketicilere bu arada önerim bir otomobil almak istedikleri zaman mutlaka birkaç bayiyi arasın. Çünkü bayilerin büyük ödemesi olabilir. Stokları hızla tüketmek istiyordur ya da finansman yükünden kurtulmak istiyordur. Pazarlık payı her zaman var.

CLİO’YE YOĞUN İLGİ

Doğal olarak 0 km'de tercih edilen otomobil olan Clio, ikinci el otomobil pazarında da en çok tercih edilen marka oluyor. Fiat Egea Sedan ve Toyota da öyle.

OTOMOBİL ALIRKEN EN BÜYÜK HATA

Otomobil artık yatırım aracı değil. Reel olarak fiyatlar geriliyor. Artık bir ulaşım aracı olarak görmek gerekiyor. Otomobilleri aldığınız zaman hani bir yatırım aracı olarak alsanız bile. Orada sigorta giderleri var. Kaskosunu yaptırabiliyorsunuz. Yani eskiyeyen bir üründür sonuç itibariyle otomobil. Bu sebeple de ister istemez ekstra maliyetleri vardır. Yani altın ya da döviz gibi alalım bir kenara koyalım o değerini arttırsın gibi bir şey değil otomobil. O yüzden de otomobil alıp kar edeceğim diye düşünmek yanlış. Bir de en büyük yapılan hatalardan bir tanesi. Kredi faizlerini de düşünmek gerekiyor.

Otomobil özgürlüktür. İçisel özgürlüktür. O yüzden de bir de Türkiye'de 1.000 kişiye düşen otomobil sayısı Hala daha 190'lar civarında. Almanya'da 500'ün üzerinde. Son 3 yıllık satışlara bakınca bu hızlı bir şekilde gelişiyor.