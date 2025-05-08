Otomobil fiyatları yükselecek mi? Toyota kara senaryoyu tarih vererek açıkladı!

Toyota, Trump’ın gümrük tarifelerinin etkisiyle 1.3 milyar dolar kayıp bekliyor! Japon otomotiv devi, önümüzdeki yıl için kar beklentisini ciddi şekilde düşüreceğini duyurdu. Toyota akıllara gelen "Otomobil fiyatları artacak mı?" sorusuna da cevap verdi.

Toyota, geçtiğimiz yıl Amerikan tüketicilerinin hibrit araçlarına büyük ilgi göstermesi ve Japon yeninin zayıf seyretmesi sayesinde büyük bir kazanç elde etmişti. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle birlikte şirketin ekonomik durumu hızla değişti.

KÂRLILIK 5'TE BİR DÜŞECEK

Mayıs ayında Toyota, Japonya'nın şimdiye kadar kaydettiği en yüksek yıllık karı açıklamıştı. Ancak, şirketin 2025 mali yılı için yaptığı son tahminler, şirketin faaliyet kârının yaklaşık beşte bir oranında düşeceğini ve sadece Nisan ve Mayıs aylarında Başkan Trump’ın gümrük tarifelerinin 1.3 milyar dolar zarar oluşturacağı öngörüsünde bulundu.

Toyota CEO’su Koji Sato, bu tahminin yalnızca iki ayı kapsadığını belirtti ve gelecekte tarifelerin etkisini tahmin etmenin çok zor olduğunu ifade etti. Sato, “Otomotiv endüstrisinin çevresi, ticaret ilişkileri dahil olmak üzere, büyük bir belirsizlik içinde” dedi.

JAPON EKONOMİSİ ZORDA

New York Times'ın haberine göre Toyota’nın bu öngörüsü, Trump’ın gümrük tarifelerinin otomotiv endüstrisini sarsarak şirketlerin geleceğe dair tahmin yapmalarını güçleştirdiğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan araç ithalatına uygulanan %25’lik gümrük tarifesi, geçen ay yürürlüğe girdi ve geçtiğimiz hafta otomotiv parçalarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Toyota’nın yaşadığı bu zorluklar, Japonya’nın Trump yönetimiyle yürüttüğü müzakerelerde de bir çıkmaz olduğunu gösteriyor. Japonya, otomobil tarifelerine yönelik muafiyet talebini ABD ile müzakere etmekte zorlanıyor ve bu durum Japonya’nın ekonomisi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Diğer yandan ekonomistler ve yetkililer, tarifelerin Japonya ekonomisi üzerindeki daha geniş potansiyel etkisinden endişe ediyor. Otomobil üreticileri ve bu üreticilerin geniş parça tedarikçi ağı, Japonya’daki sanayi üretiminin belkemiğini oluşturuyor. Uzmanlara göre kârlılığın olası düşüşüne bağlı olarak üretimde kısıtlıma önlemine gidilmesi ve dolayısıyla baş gösterecek tedarik sıkıntısı sadece ABD'de deği dünya genelinde gelecek yıl otomobil fiytlarını yukarı seviyelere taşıyabilir. Bu durum sadece sıfır otomobil piyasasında değil ikinci el araç piyasasasında da benzer bir fiyat artışı ivmesine neden olabilir.

ETKİLENEN SADECE JAPONLAR DEĞİL

Diğer yandan dünya çapında diğer otomobil üreticileri de benzer zorluklarla karşılaşıyor. Geçen hafta General Motors, 2025 yılı kâr tahminini %20 oranında düşürerek Trump tarifelerinin 4 milyar dolara kadar maliyet artışına neden olabileceğini açıklamıştı. Birçok Avrupa otomobil üreticisi ise tarifelerin belirsizliği nedeniyle 2025 yılına ait finansal tahminlerini geçici askıya aldı.