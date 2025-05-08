Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Otomobil fiyatları yükselecek mi? Toyota kara senaryoyu tarih vererek açıkladı!

Toyota, Trump’ın gümrük tarifelerinin etkisiyle 1.3 milyar dolar kayıp bekliyor! Japon otomotiv devi, önümüzdeki yıl için kar beklentisini ciddi şekilde düşüreceğini duyurdu. Toyota akıllara gelen "Otomobil fiyatları artacak mı?" sorusuna da cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otomobil fiyatları yükselecek mi? Toyota kara senaryoyu tarih vererek açıkladı!
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 10:28

Toyota, geçtiğimiz yıl Amerikan tüketicilerinin hibrit araçlarına büyük ilgi göstermesi ve Japon yeninin zayıf seyretmesi sayesinde büyük bir kazanç elde etmişti. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle birlikte şirketin ekonomik durumu hızla değişti.

Otomobil fiyatları yükselecek mi? Toyota kara senaryoyu tarih vererek açıkladı!

KÂRLILIK 5'TE BİR DÜŞECEK

Mayıs ayında Toyota, Japonya'nın şimdiye kadar kaydettiği en yüksek yıllık karı açıklamıştı. Ancak, şirketin 2025 mali yılı için yaptığı son tahminler, şirketin faaliyet kârının yaklaşık beşte bir oranında düşeceğini ve sadece Nisan ve Mayıs aylarında Başkan Trump’ın gümrük tarifelerinin 1.3 milyar dolar zarar oluşturacağı öngörüsünde bulundu.

Toyota CEO’su Koji Sato, bu tahminin yalnızca iki ayı kapsadığını belirtti ve gelecekte tarifelerin etkisini tahmin etmenin çok zor olduğunu ifade etti. Sato, “Otomotiv endüstrisinin çevresi, ticaret ilişkileri dahil olmak üzere, büyük bir belirsizlik içinde” dedi.

Otomobil fiyatları yükselecek mi? Toyota kara senaryoyu tarih vererek açıkladı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Volvo öyle bir hibrit yaptı ki! Benzin almayı unutturacak | Toyota, Honda ve birçok marka alarmda

JAPON EKONOMİSİ ZORDA

New York Times'ın haberine göre Toyota’nın bu öngörüsü, Trump’ın gümrük tarifelerinin otomotiv endüstrisini sarsarak şirketlerin geleceğe dair tahmin yapmalarını güçleştirdiğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan araç ithalatına uygulanan %25’lik gümrük tarifesi, geçen ay yürürlüğe girdi ve geçtiğimiz hafta otomotiv parçalarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Toyota’nın yaşadığı bu zorluklar, Japonya’nın Trump yönetimiyle yürüttüğü müzakerelerde de bir çıkmaz olduğunu gösteriyor. Japonya, otomobil tarifelerine yönelik muafiyet talebini ABD ile müzakere etmekte zorlanıyor ve bu durum Japonya’nın ekonomisi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

Otomobil fiyatları yükselecek mi? Toyota kara senaryoyu tarih vererek açıkladı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu arabanın eskisi de yenisi de altın gibi! Toyota'nın sırrı fabrikasının duvarlarında yazıyor: Kaizen

OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Diğer yandan ekonomistler ve yetkililer, tarifelerin Japonya ekonomisi üzerindeki daha geniş potansiyel etkisinden endişe ediyor. Otomobil üreticileri ve bu üreticilerin geniş parça tedarikçi ağı, Japonya’daki sanayi üretiminin belkemiğini oluşturuyor. Uzmanlara göre kârlılığın olası düşüşüne bağlı olarak üretimde kısıtlıma önlemine gidilmesi ve dolayısıyla baş gösterecek tedarik sıkıntısı sadece ABD'de deği dünya genelinde gelecek yıl otomobil fiytlarını yukarı seviyelere taşıyabilir. Bu durum sadece sıfır otomobil piyasasında değil ikinci el araç piyasasasında da benzer bir fiyat artışı ivmesine neden olabilir.

Otomobil fiyatları yükselecek mi? Toyota kara senaryoyu tarih vererek açıkladı!

ETKİLENEN SADECE JAPONLAR DEĞİL

Diğer yandan dünya çapında diğer otomobil üreticileri de benzer zorluklarla karşılaşıyor. Geçen hafta General Motors, 2025 yılı kâr tahminini %20 oranında düşürerek Trump tarifelerinin 4 milyar dolara kadar maliyet artışına neden olabileceğini açıklamıştı. Birçok Avrupa otomobil üreticisi ise tarifelerin belirsizliği nedeniyle 2025 yılına ait finansal tahminlerini geçici askıya aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

DÜNYADA EN ÇOK SATILAN ARABA MARKASI HANGİSİ?
Toyota 10.8 Milyonluk Global Satışla 5.Kez Dünyanın En Büyük Üreticisi. Toyota, 2024 yılı global satış rakamlarını açıkladı. Geçen yıl olduğu gibi 10 milyon adedin üzerinde satışa ulaşan Toyota, beş yıldır üst üste en çok tercih edilen üretici oldu.
ETİKETLER
#sıfır otomobil
#toyota
#toyota
#ikinci el otomobil
#ikinci el araç
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.