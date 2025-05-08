Bu arabanın eskisi de yenisi de altın gibi! Toyota'nın sırrı fabrikasının duvarlarında yazıyor: Kaizen

Dünyanın en çok satan otomobili Toyota Corolla’nın başarısı ne tasarımda ne de motor gücünde yatıyor. Onu özel kılan şey, "normal" oluşu. Toyota’nın üretim felsefesi olan “Kaizen”, bu başarının arkasındaki anahtar.

O, dünyanın en çok satan otomobili. İlk kez 1966’da yollara çıktı, bugün hâlâ en çok tercih edilen modellerden biri. Toyota Corolla’nın bu istikrarlı başarısının ardında ise gösterişli tasarım detayları ya da çığır açan motor teknolojileri değil, “normal olmanın gücü” yatıyor.

FABİRAKININ DUVARINDA YAZILI

Toyota, üretim sürecinde “Kaizen” adını verdiği bir felsefeyi temel alıyor. Japonca'da “sürekli iyileştirme” anlamına gelen bu yaklaşım, fabrikanın duvarlarında yazılı olmanın ötesinde, her bir vida, her bir detayda kendini hissettiriyor.

Amaç, her gün ürünleri bir adım daha ileri taşımak; yüzde bir bile olsa…

KÜÇÜK ÇALIŞANA BÜYÜK YETKİ

Bu anlayış, üretim hattındaki işçilere kadar yansıyor. Toyota fabrikalarında "Andon" adı verilen sistem sayesinde, bir çalışan en küçük bir hata fark ettiğinde üretimi durdurma yetkisine sahip. Önce hata düzeltiliyor, sonra üretime devam ediliyor. Hatalara sıfır tolerans anlayışı, kaliteyi istikrarla buluşturuyor.

KARMAŞADAN UZAK VE SADE

Corolla’da karmaşık turbo sistemleri ya da aşırı elektronik donanımlar yok. Gerekli olan kadar teknoloji, yeterli performans ve sade bir sürüş. Kulağa sıkıcı gelebilir, ama bu sadelik yıllar içinde Corolla’yı hem kullanıcıların hem de uzmanların gözünde “altın değerinde” bir model haline getirdi.

KAYGISIZ SÜRÜŞ KEYFİ

Bugün Corolla’nın direksiyonuna geçen bir sürücü, belki hız tutkusu yaşamayacak ama aklında tek bir soru olmayacak: “Bu araba beni yolda bırakır mı?”