Türkiye’yi milli imkanlarla uzaya taşımayı hedefleyen DeltaV roketinin yeni atış testi, Sinop’ta başarıyla gerçekleştirildi.



Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) 40. kuruluş yıldönümünde paylaşılan test görüntüleri, Türkiye’nin uzay yolculuğundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni bir gün, yeni bir başarı daha Kırk yıl önce Bir hayaldi. Şimdi? Görün. Dinleyin. Hissedin. Yol uzun. İrade tam. Ve biz bu yolda kararlılıkla, inançla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.



DeltaV tarafından geliştirilen roketin testinin Sinop’ta yapılması, Türkiye’nin uzay çalışmalarında önemli bir aşamanın daha başarıyla geçildiğini gösterdi.