Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı! Kavganın çıkış nedeni belli oldu

Nejat İşler katıldığı programda bir gazeteciyle yaşadığı gerginliğin nedenini açıkladı. Muhabire küfürler savuran Nejat İşler, "Bugün olmasın" dediği halde ısrarla soru sormaya devam eden muhabire hakaretler ettiği video gündeme oturdu. Olayla ilgili ilk kez konuşan Nejat İşler, ''Her zaman konuştum ama bazen de insan durmak ister'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı! Kavganın çıkış nedeni belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 17:15

Son olarak Öykü Karayel ve ile birlikte Son Yemek filmi için kamera karşısına geçen , katıldığı programda çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Bir dönem birlikte çalıştığı Nuri Bilge Ceylan'a sert çıkan Nejat İşler, bir gazeteciyle yaşadığı gerginlik hakkında ise ilk kez konuştu.

NEJAT İŞLER GERGİNLİK YAŞADIĞI MUHABİR TARIK EKER HAKKINDA KONUŞTU

Nejat İşler geçtiğimiz haftalarda gittiği mekanın önünde muhabir Tarık Eker ile etti. Nejat İşleri muhabire küfürler yağdırırken, Tarık Eker ise oyuncuya kafa attı. O anların videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı! Kavganın çıkış nedeni belli oldu

Görüntülerde Nejat İşler'in gazeteciye, "Çocuğum yüzünden bu saatlere kadar çalışıyorum demedin mi?" diyerek bağırdığı ve küfürlü ifadeler kullandığı görüldü. Olayın ardından İşler sessizliğini korumuştu.

Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı! Kavganın çıkış nedeni belli oldu

Nejat İşler, gazeteci Mirgün Cabas'ın YouTube programında olayla ilgili konuştu. "Kendine mi kızdın? Karşındakine mi kızdın? Hiç ne hissettin?" sorusuna İşler, "Gittiğim bir dükkan var yakınlarda. Orada güvenlik şefi bir arkadaşım var. Genelde çok magazincinin geldiği bir yer değil ama arada gelirlerdi. Geldiklerinde de güvenlik şefi der ki, 'Neco, çocuklar geldiler, 5 dakika konuşup gidecekler.' Ben de duruma göre kabul ederim. Bazen çok kötü olurum, 'Bugün affetsinler' derim. Ama çoğunlukla konuşurum. Hep aynı yerdir zaten. Sanki orada her hafta açıklama yapıyormuşum gibi çekerler…" diyerek olayın başlangıcını anlattı.

Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı! Kavganın çıkış nedeni belli oldu

NEJAT İŞLER "İNSAN BAZEN DE DURMAK İSTER"

Röportaj istememesine rağmen muhabirin ısrarcı olduğunu belirten Nejat İşler, "Ama bazen gerçekten, 'Bugün olmasın ne olur' derim. 'Tamam' derler, giderler. Ama bu sefer, 'Bugün olmasın' dedim, söz verdi. Sonra hop, yolda karşıma çıktı. Ne konuştuk biraz önce? Ne söz verdin sen bana? Bir tek o… onun kızgınlığı…" dedi.

Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı! Kavganın çıkış nedeni belli oldu

Oyuncu, her zaman gazetecilere saygılı yaklaştığını ancak o gün kendisini iyi hissetmediğini belirterek, "Bazen de insan durmak ister" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ece Erken ve Birsen Altuntaş arasındaki polemik büyüyor!

Sıkça Sorulan Sorular

NEJAT İŞLER KAÇ YAŞINDA?
29 Şubat 1972 doğumlu Nejat İşler, İstanbul'a döndüğünde, 1991 yılında ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümüne başvurdu ve kazandı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı. 1994 yılında, TGRT'de yayımlanan, rol aldığı televizyon dizisi Gurur'dan sonra, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir gibi dizilerde rol aldı.
ETİKETLER
#kavga
#nejat işler
#özcan deniz
#gazetecilik
#Tarık Eker
#Öykü Karayel
#Son Yemek
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.