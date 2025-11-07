Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı! Kavganın çıkış nedeni belli oldu

Son olarak Öykü Karayel ve Özcan Deniz ile birlikte Son Yemek filmi için kamera karşısına geçen Nejat İşler, katıldığı programda çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Bir dönem birlikte çalıştığı Nuri Bilge Ceylan'a sert çıkan Nejat İşler, bir gazeteciyle yaşadığı gerginlik hakkında ise ilk kez konuştu.

NEJAT İŞLER GERGİNLİK YAŞADIĞI MUHABİR TARIK EKER HAKKINDA KONUŞTU

Nejat İşler geçtiğimiz haftalarda gittiği mekanın önünde muhabir Tarık Eker ile kavga etti. Nejat İşleri muhabire küfürler yağdırırken, Tarık Eker ise oyuncuya kafa attı. O anların videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görüntülerde Nejat İşler'in gazeteciye, "Çocuğum yüzünden bu saatlere kadar çalışıyorum demedin mi?" diyerek bağırdığı ve küfürlü ifadeler kullandığı görüldü. Olayın ardından İşler sessizliğini korumuştu.

Nejat İşler, gazeteci Mirgün Cabas'ın YouTube programında olayla ilgili konuştu. "Kendine mi kızdın? Karşındakine mi kızdın? Hiç ne hissettin?" sorusuna İşler, "Gittiğim bir dükkan var yakınlarda. Orada güvenlik şefi bir arkadaşım var. Genelde çok magazincinin geldiği bir yer değil ama arada gelirlerdi. Geldiklerinde de güvenlik şefi der ki, 'Neco, çocuklar geldiler, 5 dakika konuşup gidecekler.' Ben de duruma göre kabul ederim. Bazen çok kötü olurum, 'Bugün affetsinler' derim. Ama çoğunlukla konuşurum. Hep aynı yerdir zaten. Sanki orada her hafta açıklama yapıyormuşum gibi çekerler…" diyerek olayın başlangıcını anlattı.

NEJAT İŞLER "İNSAN BAZEN DE DURMAK İSTER"

Röportaj istememesine rağmen muhabirin ısrarcı olduğunu belirten Nejat İşler, "Ama bazen gerçekten, 'Bugün olmasın ne olur' derim. 'Tamam' derler, giderler. Ama bu sefer, 'Bugün olmasın' dedim, söz verdi. Sonra hop, yolda karşıma çıktı. Ne konuştuk biraz önce? Ne söz verdin sen bana? Bir tek o… onun kızgınlığı…" dedi.

Oyuncu, her zaman gazetecilere saygılı yaklaştığını ancak o gün kendisini iyi hissetmediğini belirterek, "Bazen de insan durmak ister" dedi.