Ece Erken ve Birsen Altuntaş arasındaki polemik büyüyor!

Dünyanın dört bir yanından 100’ü aşkın güzelin Tayland’da taç için yarıştığı Miss Universe 2025 başladı. Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında ise geçtiğimiz günlerde kavga ettiği Ece Erkin'in programında Miss Universe 2025 güzellerini eleştirdiği kısımları paylaşıp, " İki kadın oturmuş, başka kadınları aşağılıyor." dedi.

ECE ERKEN VE NUR TUĞBA NAMLI'YA ELEŞTİRİ YAĞDI

Miss Universe 2025 yarışmasında bu sene ülkemizi Ceren Arslan temsil ediyor. "Gel Konuşalım” da bu seneki yarışmacıları mercek altına aldı. Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın kadınlarının dişlerini, yüz şeklini alaycı bir şekilde eleştirmelerine tepki yağdı.

BİRSEN ALTUNTAŞ, ECE ERKEN'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Birsen Altuntaş sayfasında, "Ece Erken geçen hafta bana "Magazin sunucusu değil, yorumcusuyum. Aklının alamayacağı, yapamayacağın yorumları yapıyorum" demişti ya aynen öyle... İki kadın oturmuş, başka kadınları aşağılıyor. Rezilliğe bakın. KORKUNÇ..." diyerek iki yorumcuya eleştiri yağdırdı.

Ece Erken ile Nur Tuğba Namlı sosyal medya hesaplarında ise iddialara, "Bırakın diğer ülkeleri kendi ülkemizi öveceğiz tabi ki. Siz evde yorum yapmıyor musunuz? Biz de burada yorum yapıyoruz bu kadar" dedi.