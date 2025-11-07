Pazartesi okullar tatil mi 10 Kasım? MEB takvimi belli oldu

Eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından ara tatil dönemi başladı. Öğrenciler ve veliler ise pazartesi okul var mı araştırmasına başladı.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 10 KASIM?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olmazken normal zamanda okullar tatil olmuyordu fakat bu yıl ara tatil 7 Kasım Cuma günü son ders zili ile başladı. Öğrenciler bugün itibarıyla kasım ara tatiline başladı. Buna göre pazartesi günü okullar tatil olacak.

PAZARTESİ GÜNÜ OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre ara tatil başladı. Buna göre pazartesi günü okullar tatil olacak. Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirildi.

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda ara tatilden sonra öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sona erecek.