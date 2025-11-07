Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
17°
Avatar
Editor
 07.11.2025

Kasım ara tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Okullarda ara tatil başladı

Okullarda ara tatil başladı. Bugün son ders zili ile okullarda ara tatil başlarken öğrenciler ve velilerin gündeminde Kası ara tatili 9 gün mü merak konusu oldu.

Kasım ara tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Okullarda ara tatil başladı
7 Cuma gününden sonra öğrencilerde dönemi başladı. 10-14 Kasım aralığında ara tatil uygulanırken kaç gün tatil olacağı araştırıldı.

KASIM ARA TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Milli Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre okullarda ara tatil bugün itibarıyla başladı. 7 Kasım Cuma günü son dersi ile başlayan ara tatil 14 Kasım'da sona ererken araya hafta sonu girmesinden dolayı tatil 9 gün olacak.

Kasım ara tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Okullarda ara tatil başladı

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ara tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. Bugün ara tatil başlarken öğrenciler 9 günlük ara tatil yapacak.

Kasım ara tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Okullarda ara tatil başladı

MEB TAKVİMİ 2025-26

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul öncesi ve 1. sınıf uyum haftası: 1 – 5 Eylül 2025

Okulların açılış tarihi (1. dönem başlangıcı): 8 Eylül 2025 Pazartesi

1. dönem ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025

Kasım ara tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Okullarda ara tatil başladı

1. dönem bitiş tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19 – 30 Ocak 2026

2. dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2. dönem ara tatili: 16 – 20 Mart 2026

Okulların kapanış tarihi (2025-2026 eğitim yılı bitişi): 26 Haziran 2026 Cuma

Ortaokul 5. sınıf, hazırlık ve 9. sınıflar için rehberlik çalışmaları: Uyum haftasında (1 – 5 Eylül 2025)

#Eğitim
#öğrenci
#meb
#ara tatil
#okullar
#kasım
#2025-26
#Aktüel
