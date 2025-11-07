Kasım ara tatili 9 gün mü, kaç gün sürecek? Okullarda ara tatil başladı

7 Kasım Cuma gününden sonra öğrencilerde ara tatil dönemi başladı. 10-14 Kasım aralığında ara tatil uygulanırken kaç gün tatil olacağı araştırıldı.

KASIM ARA TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre okullarda ara tatil bugün itibarıyla başladı. 7 Kasım Cuma günü son dersi ile başlayan ara tatil 14 Kasım'da sona ererken araya hafta sonu girmesinden dolayı tatil 9 gün olacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ara tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. Bugün ara tatil başlarken öğrenciler 9 günlük ara tatil yapacak.

MEB TAKVİMİ 2025-26

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul öncesi ve 1. sınıf uyum haftası: 1 – 5 Eylül 2025

Okulların açılış tarihi (1. dönem başlangıcı): 8 Eylül 2025 Pazartesi

1. dönem ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025

1. dönem bitiş tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19 – 30 Ocak 2026

2. dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2. dönem ara tatili: 16 – 20 Mart 2026

Okulların kapanış tarihi (2025-2026 eğitim yılı bitişi): 26 Haziran 2026 Cuma

Ortaokul 5. sınıf, hazırlık ve 9. sınıflar için rehberlik çalışmaları: Uyum haftasında (1 – 5 Eylül 2025)