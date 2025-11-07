Okullarda ilk ara tatil başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapacak.



Milyonlarca öğrenci için son ders zili çaldı. Öğrenciler ve öğretmenler, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım arasında yapacak. Ayrıca yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.





Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığı yapan bazı öğrenciler ise ara tatilde hem dinlenmeyi hem de ders tekrarı yapmayı planlıyor.





LGS 14 HAZİRAN'DA

Sınav hazırlığı yapan 8. sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) da 14 Haziran 2026’da yapılacak. Ayrıca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.