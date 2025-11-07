Dünya beşik gibi! Meksika'da şiddetli deprem

Kategoriler
Meksika'nın Baja Calofirnia Sur eyaletinde yer alan Santa Rosalia kasabasının 75 kilometre kuzeydoğusunda deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini, ve ardından tsunami uyarısı olmadığı belirtildi.
Öte yandan yapılan ilk incelemeler ve belirlemeler sonucunda yetkililer tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle can veya mal kaybı olmadı.