17°
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye’nin Unicorn değeri 100 milyar doları aşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilişim Vadisi GO İstanbul Açılış Programı'nda konuştu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin Teknoparklarının sayısını 2'den 113'e yükselttik. Teknoparklarda faaliyet gösteren girişimlerin sayısını 56'dan 12 bine çıkardık. Bugün Türkiye 310 bin kişilik dev bir AR-GE insan kaynağı adeta ordusuna sahip. Türkiye artık yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji üretiminde kurduğu bütün bu altyapıların neticelerini almaya başlayan bir ülke. 2030 hedefimiz 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklarda doğması, büyümesi ve Türkiye'nin milyar dolar değeri aşan unicorn ve turcornlarının toplam değerinin 100 milyar doları aşması" dedi.

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye’nin Unicorn değeri 100 milyar doları aşacak
ve Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi GO İstanbul Açılış Programı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, "'nin hangi köşesinde olsak, hangi şehrini ziyaret etsek gündemimiz değişmiyor. Sanayi, teknoloji ama çokça da konuşuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; girişimcilik, milli teknoloji hamlesinin en önemli unsuru. Dün Hakkari ve Şırnak'taydık. Orada üniversitelerimizde kuracağımız Milli Teknoloji Atölyelerinin, yine şehirlerimizde inşa edeceğimiz Bilim Merkezlerinin müjdesini paylaştık. İstanbul'dayız, teknolojinin, girişimciliğin kalbinin attığı şehirdeyiz. Avrupa'nın en önemli girişimcilik merkezlerinden birindeyiz. Bugün sabah saatlerinde bir Teknopark açılışı gerçekleştirdik. Şimdi de İstanbul'un en büyük girişimcilik merkezlerinden birinin açılışı için bir aradayız. Bu heyecanlı yolculukta sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yolculuk Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğu. Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nı kendi ayaklarının üstünde inşa etme yolculuğu. Kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla üretme, geliştirme, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilme yolculuğu. Girişimcilik ekosistemini büyütme ve kalkınma hikayesine yeni sayfalar ekleme yolculuğu. Biz bu yolculukta hep beraber bugüne kadar büyük işler başardık" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye’nin Unicorn değeri 100 milyar doları aşacak

YÜKSEK ÜRÜN İHRACATI 108 MİLYAR DOLARA ERİŞTİ

Türkiye'deki teknoloji girişimleri hakkında bilgi veren Bakan Kacır, "Türkiye'nin Teknoparklarının sayısını 2'den 113'e yükselttik. Teknoparklarda faaliyet gösteren girişimlerin sayısını 56'dan 12 bine çıkardık. Bugün Türkiye 310 bin kişilik dev bir AR-GE insan kaynağı adeta ordusuna sahip. Türkiye artık yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji üretiminde kurduğu bütün bu altyapıların neticelerini almaya başlayan bir ülke. 2002'ye döndüğümüzde 10 milyar dolar olan teknoloji seviyesi yüksek ürün ihracatımız şimdi 108 milyar dolara erişti. Bu başarı hikayesi Türkiye'nin müteşebbisleri sayesinde bugünlere geldi. Bizlerde en önemli ödevimizin, görevimizin onların önünü açmak varsa önlerindeki engelleri kaldırmak olduğu inancıyla hareket ettik. Bugün attığımız bu adım da yine bu inancın, bu yaklaşımın bir neticesi ve bir tezahürü aslında. Bilişim Vadisi Gebze'de devasa bir kampüse sahip. Tabii 113 Teknoparkımız içinde Bilim Vadisi'nin ayrı bir misyonu var. Bakanlık olarak TÜBİTAK, Türk Patent, KOSGEB, TSY gibi bakanlığımızın ilgili kurumlarının doğrudan paydaş olduğu bir Teknoparktan söz ediyoruz. Biz de istiyoruz ki; Bilişim Vadisi bu misyonunu ekosisteme öncülük, liderlik ederek icra etsin" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye’nin Unicorn değeri 100 milyar doları aşacak

KREDİ ENSTRÜMANLARI TEKNOLOJİK GİRİŞİMLERİN BÜYÜMESİ İÇİN EN ÖNCELİKLİ UNSURLAR DEĞİL

Bakan Kacır, "Biliyoruz ki; girişimciliği desteklemek için aslında ekosistemin tüm bileşenlerini harekete geçirmeliyiz. Bunların bir unsuruz şüphesiz ki finansman meselesi. Çünkü teknolojik girişimleri çoğunlukla borçlanma enstrümanlarıyla büyüme imkanına sahip olmayan yapılar, çokça banka kredilerinden bahsediyoruz. Şu bir gerçek ki; bankacılık sistemleri her ne kadar biz değişmesini arzu ediyor olsak da sadece Türkiye'de değil bütün dünyada teminat esaslı çalışan bir borçlanma mekanizması yatırımlara sunuluyor. Dolayısıyla girişimcilerimiz bankaların kapısını çalıp, onlardan kredi talep ettiklerinde çoğunlukla o kredilerin karşısında hangi teminatları sunacakları soruluyor. Teminat beklentisi de çoğunlukla tapunuz var mı, eviniz, arabanız var mı gibi oluyor. Dolayısıyla geleneksel bankacılık borçlanma enstrümanları, kredi enstrümanları teknolojik girişimlerin büyümesi için en öncelikli unsurlar değil. Teknoloji girişimlerinin büyümesi için sermaye ortaklığı enstrümanlarının gelişmesi, büyümesi çok değerli. Girişim sermayesi fon mekanizmalarının güçlenmesi, büyümesi önemli. Bu anlayışla son yıllarda biz girişim sermayesi fonlarını güçlendirecek çok sayıda iş yaptık. Bilim Vadisi öncü bir Teknopark olarak kendi girişim sermayesi fonunu kurdu, büyüttü. O fona daha sonra KOSGEB ve diğer paydaşlar da katıldılar. O fon aracılığıyla da çok sayıda teknoloji girişimine yapıldı" diye konuştu.

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye’nin Unicorn değeri 100 milyar doları aşacak

4,6 MİLYAR TL'LİK KAMU KAYNAĞIYLA 120 MİLYAR TL'LİK GİRİŞİM SERMAYESİ

Kamu kaynaklarıyla yeni nesil adımlar atıldığına dikkat çeken Bakan Kacır, "Biz bir düzenleme yaptık, araştırma geliştirme ekosistemimizde bizim teşviklerimizde büyük ölçüde yararlanan büyük ölçekli şirketlerin elde ettikleri teşviklerin bir kısmını kendilerinden daha küçük daha girişimcilik basamaklarının erken basamaklarında olan şirketlere yönlendirilmesini mecburi hale getirdik. Bu sayede çok sayıda yeni fonun kurulmasını, var olan girişim sermayesi fonlarının büyümesini sağladık. Çünkü artık büyük kurumsal şirketlerimiz her yıl girişim sermayesi fonlarına, doğrudan teknoloji girişimlerine daha fazla yatırım yapmak zorundalar. Sadece o düzenlememizle Türkiye'de 15 milyar TL'ye yakın kaynağın yeni teknoloji girişimlerine büyük şirketlerimiz tarafından aktarılmasını mümkün kılmış olduk. Yine kamu kaynaklarıyla yeni nesil adımlar attık, girişim sermayesi fonları kurduk. 4,6 milyar TL'lik kamu kaynağıyla 120 milyar TL'lik girişim sermayesi fonunu harekete geçirdik. Ve o fonların yaptığı teknoloji girişimleri de toplam 160 milyar TL'lik bir yatırım hacmine eriştiler. Bütün bu adımlarımızın etkisiyle Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar katlanarak büyüdü. 2019 öncesinde yılda 80 milyon dolar düzeyindeyken ortalama yatırım büyüklüğü, 2020'de itibaren Türkiye'de teknoloji yatırımlarına yapılan yatırımların ölçeği yıllık ortalama 1 milyar dolara geldi" dedi.

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye’nin Unicorn değeri 100 milyar doları aşacak

"TÜRKİYE'NİN MİLYAR DOLAR DEĞERİ AŞAN UNİCORN VE TURCORNLARININ TOPLAM DEĞERİNİN 100 MİLYAR DOLARI AŞMASI"

2030 yılı hedeflerine ilişkin Bakan Kacır, "Bizler adım adım 2030 hedeflerimize yaklaşıyoruz. 2030 hedefimiz 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklarda doğması, büyümesi ve Türkiye'nin milyar dolar değeri aşan unicorn ve turcornlarının toplam değerinin 100 milyar doları aşması. Bunun için altyapıları geliştirmek, büyütmek çok önemli. İstanbul'un bu yolculukta çok özgün bir yeri var. 208 üniversitemizin 60 üniversitesi İstanbul'da. 113 teknoparkımızın da 20'si İstanbul'da. Bu teknoparklar 3 bin 300'den fazla girişimi ev sahipliği yapıyorlar. Var olanları geliştirmek için yeni adımlar atmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji gelişim merkezini inşa ediyoruz. Atatürk Havalimanı Terminal binalarında. Terminal İstanbul markasıyla. İnşallah önümüzdeki yıl ilk fazını tamamlayıp hizmete alacağımız Terminal İstanbul Türkiye'nin teknoloji girişimciliği yolculuğunu yeni bir sıçramayla taçlandıracak ve Türkiye sadece Avrupa'nın değil dünyanın en önemli girişimcilik merkezlerinden biri olma yolunda çok büyük bir mesafe kat etmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Unicorn (Tekboynuz) nedir?
Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji girişimlerine verilen isimdir.
Turcorn nedir?
Türkiye’de kurulmuş, Türk girişimciler tarafından kurulan unicornlara özel kullanılan yerli bir terimdir. Yani “Türk unicornu” anlamına gelir.
