YDS 2 sınava giriş belgeleri nasıl alınır? Erişime açıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS 2 için geri sayım sürüyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınava kısa bir süre kala, adaylar sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 16 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek.

YDS 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2025-YDS/2) katılım sağlayacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava katılacakları yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 06 Kasım 2025 tarihi itibarıyla saat 11.00’den sonra ÖSYM’nin resmî web adresi https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.