Benim Sayfam
TGRT Haber
Canlı Yayın
Politika
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü üyelerine verdiği iddia edilen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı. İşte detaylar...

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı!
07.11.2025
07.11.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çıkar Amaçlı 'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla "İBB HANEM" isimli uygulama içerisinde tespit edilen 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı belirlendi.

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı!

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim'de İBB çalışanları hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yayma" suçlamasıyla bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. O tarihten bu yana çoğu İBB çalışanı 10 kişi tutuklanırken, başsavcılık dün de konuyla ilgili Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın da gözaltına alındığını duyurdu. Duyuruda, "İBB HANEM" uygulamasında yer alan 11 milyonu aşkın seçmenle ilgili "seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesinin yapıldığı" ifadesi yer aldı.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği de tespit edildi. CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından dün gözaltına alındı.

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı!

ORHAN GAZİ ERDOĞAN TUTUKLANDI

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli O.G.E. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

