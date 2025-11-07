Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

CHP'li milletvekilleri cezaevine girebilir! Fatih Atik'ten çok çarpıcı kulis bilgisi: Dokunulmazlıklar kalkacak

AK Parti'nin dokunulmazlıkların kaldırılması yönündeki talebinden sonra Meclis'te hareketli günler yaşanıyor. TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik’in aldığı kulis bilgilerine göre; CHP içinden 8-10 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılıp cezaevine gönderilebileceği konuşuluyor. İşte siyaset gündemini sarsan gelişmenin detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'li milletvekilleri cezaevine girebilir! Fatih Atik'ten çok çarpıcı kulis bilgisi: Dokunulmazlıklar kalkacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 16:08

Türk siyaseti son aylarda içerisindeki ve operasyonlarıyla çalkalanıyor. AK Partili milletvekillerinin 'de sunduğu 'dokunulmazlıkların kaldırılması' talebi sonrasında mecliste de hareketli günler başladı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, meclis kulislerinden edindiği bilgileri Tgrthaber.com'da yazdığı köşesinde anlattı.

CHP'li milletvekilleri cezaevine girebilir! Fatih Atik'ten çok çarpıcı kulis bilgisi: Dokunulmazlıklar kalkacak

Atik'in yazısına göre; CHP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlıkları kalkacak ve cezaevine gönderilecek. İşte ses getiren yazının detayları:

"10 VEKİLİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILABİLİR”

AK Parti’den gelen dokunulmazlığın kaldırılması talebi uygulanır mı bilmiyorum ama Meclis’te dokunulmazlık tartışması kulislerin ana gündemlerinden biri.

CHP'li milletvekilleri cezaevine girebilir! Fatih Atik'ten çok çarpıcı kulis bilgisi: Dokunulmazlıklar kalkacak

Konuştuğum bir CHP’li isim, “8-10 arasında CHP’li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağını ve cezaevine girebileceklerini” söyledi. Şimdi CHP yönetimi bu seçeneği değerlendiriyor.

CHP'li milletvekilleri cezaevine girebilir! Fatih Atik'ten çok çarpıcı kulis bilgisi: Dokunulmazlıklar kalkacak

"GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ ADI GEÇİYOR!"

İBB yolsuzluk soruşturmalarında şu ana kadar iki CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın adı geçiyor. Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut. Ankara’da görülen şaibeli kurultay ceza davasında ise Özgür Özel, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan ve Veli Ağbaba’nın hakkında fezleke düzenlendi.

CHP'li milletvekilleri cezaevine girebilir! Fatih Atik'ten çok çarpıcı kulis bilgisi: Dokunulmazlıklar kalkacak

Yani Özel dahil 11 ismin son soruşturmalarda adı geçiyor. Soruşturmalardaki ifadelere bakılırsa bu sayı artabilir ve bu fezlekelere yenilerinin ekleneceği anlamı taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB Hanem soruşturması! CHP'li o isim gözaltına alındı
TBMM'de Özgür Özel dahil 6 vekil hakkında dokunulmazlık dosyası
ETİKETLER
#chp
#tbmm
#dokunulmazlık
#rüşvet
#yolsuzluk
#Genel Başkan Yardımcısı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.