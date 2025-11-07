CHP'li milletvekilleri cezaevine girebilir! Fatih Atik'ten çok çarpıcı kulis bilgisi: Dokunulmazlıklar kalkacak

Türk siyaseti son aylarda CHP içerisindeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla çalkalanıyor. AK Partili milletvekillerinin TBMM'de sunduğu 'dokunulmazlıkların kaldırılması' talebi sonrasında mecliste de hareketli günler başladı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, meclis kulislerinden edindiği bilgileri Tgrthaber.com'da yazdığı köşesinde anlattı.

Atik'in yazısına göre; CHP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlıkları kalkacak ve cezaevine gönderilecek. İşte ses getiren yazının detayları:

"10 VEKİLİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILABİLİR”

AK Parti’den gelen dokunulmazlığın kaldırılması talebi uygulanır mı bilmiyorum ama Meclis’te dokunulmazlık tartışması kulislerin ana gündemlerinden biri.

Konuştuğum bir CHP’li isim, “8-10 arasında CHP’li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağını ve cezaevine girebileceklerini” söyledi. Şimdi CHP yönetimi bu seçeneği değerlendiriyor.

"GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ ADI GEÇİYOR!"

İBB yolsuzluk soruşturmalarında şu ana kadar iki CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın adı geçiyor. Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut. Ankara’da görülen şaibeli kurultay ceza davasında ise Özgür Özel, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan ve Veli Ağbaba’nın hakkında fezleke düzenlendi.

Yani Özel dahil 11 ismin son soruşturmalarda adı geçiyor. Soruşturmalardaki ifadelere bakılırsa bu sayı artabilir ve bu fezlekelere yenilerinin ekleneceği anlamı taşıyor.