17°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İBB Hanem soruşturması! CHP'li o isim gözaltına alındı

Son dakika haberi: İBB Hanem soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında; CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan'ın gözaltına alındığı bildirildi. Erdoğan'ın YSK’dan temin ettiği sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 11:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor...

11 MİLYON VATANDAŞIN VERİLERİNİ SIZDIRDILAR

Soruşturma kapsamında, "İBB Hanem" alt uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenip program dışına sızdırılması iddiasıyla ilgili ifadelerde adı geçen, örgüt yöneticileriyle bağlantısı tespit edilen ve verilerin işlenmesi ile yurt dışına gönderilmesinde rolü olan şüpheliler tek tek tespit ediliyor.

İBB Hanem soruşturması! CHP'li o isim gözaltına alındı

ORHAN ERDOĞAN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bilgi İşlem sorumlusu Orhan Erdoğan verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından gözaltına alındı.

İBB Hanem soruşturması! CHP'li o isim gözaltına alındı

SANDIK VERİLERİNİ ÖRGÜT ÜYELERİNE VERDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddiasına göre; Erdoğan, İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine ulaşarak CHP’nin YSK’dan temin ettiği sandık verilerini üyelerine verdiği tespit edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne’ yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla 'İBB HANEM' isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

