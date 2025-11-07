Bugün Mersin’de yağmur yağacak mı? 7 Kasım hava durumu raporu paylaşıldı

MGM verilerine göre günlük ve haftalık olarak havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. 7 Kasım Cuma günü Mersin'de yağmur durumu da rapor ile paylaşıldı.

BUGÜN MERSİN'DE YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bugün Mersin'in hava durumu raporuna göre bugün Mersin'de öğleden sonra yağmur bekleniyor. 23 derece olacak olan hava sağanak yağış olarak devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşerken hava bulutlu olacak. Gece boyu sıcaklıklar 18 dereceye düşerken bugün Mersin'de yağmur bekleniyor.

7 KASIM CUMA MERSİN HAVA DURUMU RAPORU

Mersin'de bugün sabah saatlerinde hava güneşli olurken öğleden sonra hava kapanacak. Öğleye doğru sıcaklık 24-25°C’ye kadar çıkacak. Hava biraz nemli ve bulutlu seyredecek. Günün bu saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri olabilir ama uzun sürmesi beklenmiyor. Akşam saatlerine doğru bulutlar artacak ve yerel sağanak yağış ihtimali yüksek.

Sıcaklık 19-20°C civarına düşecek. Yağış genellikle kısa süreli olacak ama yer yer etkili olabilir.