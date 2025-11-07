Menü Kapat
17°
Bugün Mersin’de yağmur yağacak mı? 7 Kasım hava durumu raporu paylaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Mersin'de yağmur yağacak mı belli oldu. Son günlerde kapalı olan havanın ardından gözler Mersin'de yağmur durumuna çevrildi.

Bugün Mersin'de yağmur yağacak mı? 7 Kasım hava durumu raporu paylaşıldı
MGM verilerine göre günlük ve haftalık olarak havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. 7 Kasım Cuma günü 'de durumu da rapor ile paylaşıldı.

BUGÜN MERSİN'DE YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bugün Mersin'in raporuna göre bugün Mersin'de öğleden sonra yağmur bekleniyor. 23 derece olacak olan hava sağanak yağış olarak devam edecek. Akşam saatlerinde 19 dereceye düşerken hava bulutlu olacak. Gece boyu sıcaklıklar 18 dereceye düşerken bugün Mersin'de yağmur bekleniyor.

Bugün Mersin’de yağmur yağacak mı? 7 Kasım hava durumu raporu paylaşıldı

7 KASIM CUMA MERSİN HAVA DURUMU RAPORU

Mersin'de bugün sabah saatlerinde hava güneşli olurken öğleden sonra hava kapanacak. Öğleye doğru sıcaklık 24-25°C’ye kadar çıkacak. Hava biraz nemli ve bulutlu seyredecek. Günün bu saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri olabilir ama uzun sürmesi beklenmiyor. Akşam saatlerine doğru bulutlar artacak ve yerel sağanak yağış ihtimali yüksek.
Sıcaklık 19-20°C civarına düşecek. Yağış genellikle kısa süreli olacak ama yer yer etkili olabilir.

