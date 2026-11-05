Otomobil piyasasında dengeler değişti! İşte araç üreticilerinin 2015-2025 performansları: 3 marka listeyi altüst etti

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin 2015 ile 2025 yılları arasındaki küresel satış rakamlarını ve pazar konumlarını inceleyen yeni bir araştırmada otomotiv sektörünün hızla değiştiği görüldü.

ÇİNLİ MARKALAR SEKTÖRÜ ŞEKİLLENDİRDİ

Amerikan ve Japon üreticiler pazar payı kaybederken, Çinli markalar ve şirket birleşmeleri otomotiv sektörünü yeniden şekillendirdi.

TOYOTA, VOLKSWAGEN VE BYD DAMGA VURDU

Küresel otomobil sektöründe zirvede Toyota yer alıyor. 2015 yılında 10,1 milyon araç satan Japon devi, istikrarlı büyümesini sürdürerek satışlarını 11,3 milyon adede çıkardı. Volkswagen, 2025 yılında 9 milyon satarak piyasaya damga vurdu.

Hyundai ve Kia birlikte 7,3 milyon araç satarak Güney Kore'nin sektörün en büyük oyuncuları arasındaki güçlü konumunu korudu.

EN ÇARPICI SONUÇ

Analizin en çarpıcı sonucu, Çin merkezli otomobil üreticilerinin çıkışları oldu. Elektrikli araç modelleriyle dünyada söz sahibi olan BYD 4,6 milyonluk satış hacmiyle küresel devlerin arasına adını yazdırdı. BYD'nin yanı sıra Geely (3,5M) ve Changan (2,9M) gibi Çinli üreticiler de listeye üst sıradan giriş yaptı.

Çinli BYD, Ford'un yıllık toplamına neredeyse eşit olan 4,6 milyon araç satarken, Stellantis (5,6 milyon) uzun süredir var olan birçok Amerikan ve Avrupa markasını tek bir şirket çatısı altında bir araya getirdi.

İşte markaların 2015 ile 2025 karşılaştırmaları: