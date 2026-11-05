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Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:11

Otomobil piyasasında dengeler değişti! İşte araç üreticilerinin 2015-2025 performansları: 3 marka listeyi altüst etti

Küresel otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılırken markaların 2015-2025 performansları karşılaştırıldı. Yapılan araştırma sonucu Toyota, Volkswagen, Hyundai ve BYD gibi markalar listeye damga vurdu.

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Editor
 Murat Makas
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Otomobil piyasasında dengeler değişti! İşte araç üreticilerinin 2015-2025 performansları: 3 marka listeyi altüst etti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:11

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin 2015 ile 2025 yılları arasındaki küresel satış rakamlarını ve pazar konumlarını inceleyen yeni bir araştırmada otomotiv sektörünün hızla değiştiği görüldü.

Otomobil piyasasında dengeler değişti! İşte araç üreticilerinin 2015-2025 performansları: 3 marka listeyi altüst etti

ÇİNLİ MARKALAR SEKTÖRÜ ŞEKİLLENDİRDİ

Amerikan ve Japon üreticiler pazar payı kaybederken, Çinli markalar ve şirket birleşmeleri otomotiv sektörünü yeniden şekillendirdi.

TOYOTA, VOLKSWAGEN VE BYD DAMGA VURDU

Küresel otomobil sektöründe zirvede yer alıyor. 2015 yılında 10,1 milyon araç satan Japon devi, istikrarlı büyümesini sürdürerek satışlarını 11,3 milyon adede çıkardı. , 2025 yılında 9 milyon satarak piyasaya damga vurdu.

Otomobil piyasasında dengeler değişti! İşte araç üreticilerinin 2015-2025 performansları: 3 marka listeyi altüst etti

Hyundai ve Kia birlikte 7,3 milyon araç satarak Güney Kore'nin sektörün en büyük oyuncuları arasındaki güçlü konumunu korudu.

Otomobil piyasasında dengeler değişti! İşte araç üreticilerinin 2015-2025 performansları: 3 marka listeyi altüst etti

EN ÇARPICI SONUÇ

Analizin en çarpıcı sonucu, Çin merkezli otomobil üreticilerinin çıkışları oldu. Elektrikli araç modelleriyle dünyada söz sahibi olan 4,6 milyonluk satış hacmiyle küresel devlerin arasına adını yazdırdı. BYD'nin yanı sıra (3,5M) ve Changan (2,9M) gibi Çinli üreticiler de listeye üst sıradan giriş yaptı.

Otomobil piyasasında dengeler değişti! İşte araç üreticilerinin 2015-2025 performansları: 3 marka listeyi altüst etti

Çinli BYD, Ford'un yıllık toplamına neredeyse eşit olan 4,6 milyon araç satarken, Stellantis (5,6 milyon) uzun süredir var olan birçok Amerikan ve Avrupa markasını tek bir şirket çatısı altında bir araya getirdi.

İşte markaların 2015 ile 2025 karşılaştırmaları:

Rütbe2025 FirmasıSatılan Araçlar (2025)
1🇯🇵 Toyota11.322.575
2🇩🇪 Volkswagen8.983.978
3🇰🇷 Hyundai Kia7.272.453
4🇺🇸 GM6.183.928
5🇳🇱 Stellantis5.600.000
6🇺🇸 Ford4.650.000
7🇨🇳 BYD4.602.436
8🇯🇵 Honda3.521.905
9🇯🇵 Suzuki3.295.013
10🇯🇵 Nissan3.202.137
11🇨🇳 Geely3.024.567
12🇨🇳 Changan2.913.177
13🇩🇪 BMW2.463.715
14🇫🇷 Renault2.336.807
15🇩🇪 Mercedes2.160.354
Otomobil piyasasında dengeler değişti! İşte araç üreticilerinin 2015-2025 performansları: 3 marka listeyi altüst etti
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ETİKETLER
#Changan
#Toyota
#byd
#volkswagen
#Geely
#Otomobil
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