Otomobillerinizi aman bu ağaçların altına park etmeyin! Yüz binlerce lira değer kaybı yaşayabilirsiniz

Yaz mevsiminde park edilmiş bir aracın içi, kısa sürede adeta bir fırına dönüşebilir. Direksiyon, koltuklar ve gösterge paneli aşırı ısınarak hem araca binmeyi zorlaştırır hem de uzun vadede iç mekan malzemelerine zarar verebilir. Bu durumu önlemek için ilk akla gelen çözüm, aracı bir ağacın gölgesine park etmektir. Ağaçlar doğal birer klima görevi görerek aracın iç sıcaklığını önemli ölçüde düşürür. Ancak tüm ağaçlar aynı değildir; bazı türler, araç boyasında ciddi hasarlara yol açabilen kalıntılar bırakır.

OTOMOBİLİNİZİ GÜVENLE PARK EDEBİLECEĞİNİZ AĞAÇLAR

Araç boyasına zarar verme olasılığı düşük, genellikle yoğun ve temiz gölge sağlayan ağaç türleri mevcuttur. Bu tür ağaçlar, doğru mevsimde ve sağlıklı olduklarında aracınıza zarar verme riski en düşük olanlardır. Örneğin, Çınar Ağaçları (Platanus), geniş yaprakları ve yoğun gölgeleriyle aracınız için ideal bir gölge alanı sunar; genellikle yapışkan reçine veya leke bırakıcı meyveleri yoktur. Meşe Ağaçları (Quercus) da sağlam yapıları ve uzun ömürleriyle bilinir, yoğun gölge sağlarlar ve palamutları düşse de genellikle boyada kalıcı leke veya hasara neden olmazlar. Benzer şekilde, hızlı büyüyen ve geniş gölge sunan Akasya Ağaçları (Robinia pseudoacacia - Yalancı Akasya) da araç altına park etmek için genellikle güvenli kabul edilir; yapışkan madde veya meyve dökme eğilimleri düşüktür.

OTOMOBİLİNİZİ ASLA ALTINA PARK ETMEMENİZ GEREKEN AĞAÇLAR

Bazı ağaç türleri ise, estetik güzelliklerine rağmen, araç sahipleri için büyük bir kabusa dönüşebilir. Bu ağaçların altına park etmekten kesinlikle kaçınılmalıdır:

Çam Ağaçları (Pinus): En bilinen ve tehlikeli türlerden biri olan çam ağaçları, dallarından ve kozalaklarından yapışkan reçine (çam sakızı) damlatır. Bu reçine, araç boyasına yapıştığında hızla kurur ve son derece sertleşir, çıkarması imkansız denecek kadar zorlaşır. Yanlış yöntemlerle (kazıma, sert kimyasallar) çıkarılmaya çalışıldığında ise boyada kalıcı çiziklere veya verniğe zarar verebilir. Ayrıca, çam poleni de aracın üzerinde inatçı bir sarı tabaka bırakabilir.

Dut Ağaçları (Morus): Özellikle yaz aylarında olgunlaşan dut ağaçları, üzerine park edilen araçlar için gerçek bir felakettir. Düşen mor veya siyah renkli dutlar, aracın üzerine yapıştığında hızla ezilir ve güçlü, asidik, kalıcı lekeler bırakır. Bu lekeler, kuruduğunda boyaya nüfuz edebilir ve yıkamayla bile çıkmayarak boyada "yanık" izleri veya kalıcı renk değişimleri bırakabilir. Ayrıca, dutlar kuşları çektiği için kuş pisliği riski de katlanarak artar.

Ihlamur Ağaçları (Tilia): Yaz başlarında çiçek açan ıhlamur ağaçları, bu dönemde "bal özü" veya "balağacı" adı verilen yapışkan bir madde salgılayabilirler. Bu salgı, ağaçta yaşayan yaprak bitlerinin dışkısıdır ve aracın üzerine damladığında yüzeyi yapış yapış yapar, toz ve kiri üzerine çeker. Kuruduğunda boya üzerinde mat ve çıkarılması zor bir tabaka oluşturabilir.

Akçaağaçlar (Acer - Bazı Türleri): Bazı akçaağaç türleri de yaprak bitlerinin etkisiyle yapışkan "bal özü" (honeydew) salgılayabilir. Bu salgı, aracın üzerine damladığında yapış yapış bir tabaka oluşturur ve zamanla boyada kalıcı lekelere veya matlaşmaya neden olabilir.

Meyve Ağaçları (Genel olarak): Kiraz, vişne, erik, elma, armut gibi meyve veren ağaçların altına park etmekten kaçınmak gerekir. Düşen meyveler, ezildiklerinde araç üzerinde kalıcı, şekerli ve asidik lekeler bırakır. Ayrıca, meyveler kuşları çektiği için kuş pisliği riski de katlanarak artar; kuş pisliği de asidik yapısıyla boyaya hızla zarar verebilir.

DOĞRU KORUMA YÖNTEMLERİ VE HIZLI MÜDAHALE

Aracınızı ağaç altına park etmek zorunda kalırsanız veya beklenmedik bir kirlenme yaşarsanız, hızlı ve doğru müdahale hayati önem taşır.

Bir ağaçtan kaynaklanan herhangi bir kalıntıyı fark ettiğinizde, onu aracın üzerinde uzun süre bekletmeyin. Asidik yapılar veya yapışkan reçineler, boyaya nüfuz etmeden mümkün olan en kısa sürede temizlenmelidir. Temizleme işlemi sırasında asla kuru bir bezle veya peçeteyle ovalayarak silmeyin; bu, çiziklere neden olur. Bunun yerine, kalıntının üzerine bolca su püskürtün veya ıslak, yumuşak bir bezi pisliğin üzerine sererek 5-10 dakika bekletin. Amaç, kalıntıyı tamamen yumuşatmak ve içindeki sert parçacıkları çözmektir. Yumuşamış pisliği, temiz ve yumuşak bir mikrofiber bezle tek yönde, nazikçe silerek alın; bezi sık sık temiz yüzeyini kullanmak için katlayın. Gerekirse, özel olarak araçlar için üretilmiş böcek-reçine temizleyicileri veya pH nötr oto şampuanı kullanabilirsiniz.

Eğer aracınızı uzun süre ağaç altında bırakmanız gerekiyorsa, kaliteli bir araç örtüsü kullanmak, dış etkenlerden korunmanın en etkili yollarından biridir. Ayrıca, aracınıza düzenli olarak cila yaptırmak veya seramik kaplama gibi uzun süreli boya koruma uygulamaları yaptırmak, dış etkenlere karşı ek bir bariyer oluşturur ve boyanızın ömrünü uzatır.

Yaz aylarında aracınızı serin tutmak için ağaç gölgesi cazip bir seçenek olsa da, doğru ağacı seçmek, boyanızın ömrünü uzatmak için hayati öneme sahiptir.