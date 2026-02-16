Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Otomotiv devi karar değiştirdi: Elektrikli hayali yavaşladı, dizel geri dönüyor

Fiat ve Jeep’in sahibi Stellantis, elektrikli araçlara olan ilginin azalması ve emisyon kurallarının gevşemesiyle birlikte Avrupa’da dizel motorlu araçları yeniden piyasaya sürmeye başladı. Firma, müşteri talebine odaklandıklarını belirtti.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 13:54

Fiat ve Jeep gibi dev markaları bünyesinde barındıran otomotiv devi , pazarındaki durgunluk sebebiyle stratejik bir değişikliğe gidiyor. Şirket, Avrupa genelinde en az yedi binek ve ticari araç modeli için dizel motor seçeneklerini sessiz sedasız yeniden piyasaya sürmeye başladı.

Otomotiv devi karar değiştirdi: Elektrikli hayali yavaşladı, dizel geri dönüyor

Otomotiv devi karar değiştirdi: Elektrikli hayali yavaşladı, dizel geri dönüyor

Otomotiv devi Stellantis, elektrikli araç pazarındaki durgunluk ve müşteri talebi doğrultusunda Avrupa'da en az yedi binek ve ticari araç modeline dizel motor seçeneklerini yeniden sunmaya başladı.
Otomotiv devi Stellantis, elektrikli araç pazarındaki durgunluk nedeniyle strateji değiştiriyor.
Avrupa'da en az yedi binek ve ticari araç modeline dizel motor seçeneklerini yeniden sunmaya başladı.
Karar, elektrikli araç satışlarının beklentileri karşılamaması ve emisyon hedeflerinin gevşetilmesiyle ilişkili.
Stellantis, bu adımı "müşteri talebine odaklanma" olarak gerekçelendiriyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Reuters tarafından bayi web siteleri ve şirket açıklamaları üzerinden yapılan incelemelere göre, Peugeot 308 ve premium DS 4 hatchback gibi modellerin yanı sıra çeşitli ticari araçlar da dizel motor seçeneğine kavuşuyor. 2025 yılının sonlarında başlayan değişimin, daha önce raporlanmamış "stratejik bir dönüşüm" olarak nitelendirildiği belirtildi.

Avrupa'daki emisyon hedeflerinin gevşetilmesi ve içten yanmalı motorların daha uzun süre kalmasına izin verilmesi, alınan kararda etkili oldu. Elektrikli araç satışlarının beklentilerin altında kalması ise üreticileri eski teknolojilere dönmeye zorluyor.

Otomotiv devi karar değiştirdi: Elektrikli hayali yavaşladı, dizel geri dönüyor

ABD'DEKİ POLİTİKALAR DA KARARI DESTEKLİYOR

Stellantis'in ana pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir geri çekilme yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, otomobil ve kamyonlar için uygulanan egzoz emisyon standartlarını ortadan kaldırmıştı. Yaşanan gelişmeler, otomotiv devinin rotasını yeniden fosil yakıtlara çevirmesine zemin hazırladı.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA: "MÜŞTERİ TALEBİNE ODAKLANIYORUZ"

Stellantis yetkilileri, dizel motorları ürün portföyünde tutma kararı aldıklarını doğruladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dizel motorları ürün portföyümüzde tutmaya karar verdik. Stellantis olarak büyümek istiyoruz. Bu yüzden müşteri talebine odaklanmış durumdayız."

