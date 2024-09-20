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Otomotiv sektöründe tarihi değişim! Yeni araçların hiçbirinde olmayacak

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 17:00 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:00
Otomotiv sektöründe tarihi değişim! Yeni araçların hiçbirinde olmayacak

Gelişen teknoloji ile birlikte otomobil sektöründe de tarihi değişimler gerçekleşiyor. Otomobillerde en çok aranan özelliklerinden biri olan müzik sisteminde köklü yenilikler yaşandı. Yeni otomobillerde çok sevilen özellik kaldırılacak. İşte detaylar...

Hızla gelişen teknoloji​ ile birlikte, hayatımızdaki pek çok şey tarih olmaya devam ediyor. Otomobil​ sektörü de gelişen teknolojiden nasibini aldı. Araç içlerinde eğlence paketi olarak geçen CD çalar sistemi yeni üretilen arabaların hiçbirinde olmayacak.

Otomotiv sektöründe tarihi değişim! Yeni araçların hiçbirinde olmayacak - 1. Resim

CD ÇALAR OLMAYACAK

Dünyada hızla gelişen teknoloji otomobil sektöründe de değişikliklere neden oldu. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte, dizel ve benzinli araçların satışında da azalmalar yaşanıyor.

Otomotiv sektöründe tarihi değişim! Yeni araçların hiçbirinde olmayacak - 2. Resim

Son olarak alınan karar ile birlikte, yeni üretilen hiçbir araçta CD çalar olmayacak.

Otomotiv sektöründe tarihi değişim! Yeni araçların hiçbirinde olmayacak - 3. Resim

Gelişen teknoloji ile birlikte, hayatımızdan çıkan ürünler listesine eklenen CD çalardan sonra, tarihe karışacak yeni ürünler de merak konusu oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Deniz20 Eylül 2024 17:05

Teknolojik gelişmelere hep ayak uydurmak zorundayız ama müzik sistemi, arabanın olmazsa olmazıydı yaa şimdi kaldıracaklarmış

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