Otomotiv sektöründe tarihi değişim! Yeni araçların hiçbirinde olmayacak
Gelişen teknoloji ile birlikte otomobil sektöründe de tarihi değişimler gerçekleşiyor. Otomobillerde en çok aranan özelliklerinden biri olan müzik sisteminde köklü yenilikler yaşandı. Yeni otomobillerde çok sevilen özellik kaldırılacak. İşte detaylar...
Hızla gelişen teknoloji ile birlikte, hayatımızdaki pek çok şey tarih olmaya devam ediyor. Otomobil sektörü de gelişen teknolojiden nasibini aldı. Araç içlerinde eğlence paketi olarak geçen CD çalar sistemi yeni üretilen arabaların hiçbirinde olmayacak.
CD ÇALAR OLMAYACAK
Dünyada hızla gelişen teknoloji otomobil sektöründe de değişikliklere neden oldu. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte, dizel ve benzinli araçların satışında da azalmalar yaşanıyor.
Son olarak alınan karar ile birlikte, yeni üretilen hiçbir araçta CD çalar olmayacak.
Gelişen teknoloji ile birlikte, hayatımızdan çıkan ürünler listesine eklenen CD çalardan sonra, tarihe karışacak yeni ürünler de merak konusu oldu.
Teknolojik gelişmelere hep ayak uydurmak zorundayız ama müzik sistemi, arabanın olmazsa olmazıydı yaa şimdi kaldıracaklarmış