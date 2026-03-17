Peugeot, yepyeni bir içten yanmalı motor geliştirdi. Araç sahipleri için ciddi endişe kaynağı haline gelen sorunlu PureTech isimlendirmesi tamamen rafa kaldırılıyor. Şirket, çok daha sade ve net bir isme sahip Turbo 100 modelini tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Peugeot'tan elektrikli araçlara inat yepyeni benzinli motor: Bakım maliyetlerini düşürüyor

HABERİN ÖZETİ Peugeot'tan elektrikli araçlara inat yepyeni benzinli motor: Bakım maliyetlerini düşürüyor Peugeot, PureTech motorunun yerine, triger zincirli ve güncellenmiş bileşenlere sahip, daha dayanıklı olduğu belirtilen yeni Turbo 100 adında bir içten yanmalı motor geliştirdi. Yeni Turbo 100 motoru, önceki PureTech isimlendirmesini tamamen kaldırıyor. Motor, 1.2 litrelik üç silindirli yapısını koruyarak yağ içinde çalışan ıslak kayış sistemi yerine triger zincirine geçiş yaptı. Silindir bloğu, turboşarj ve enjeksiyon sistemi gibi temel bileşenler güncellenerek motorun yüzde 70'i yenilenmiş parçalardan oluşuyor. Turbo 100, Miller döngüsü üzerinde çalışarak termal verimliliği artırmayı hedefliyor. Yeni motor, 5.500 devir/dakikada 100 beygir gücü ve 1.750 devir/dakikadan itibaren 205 Nm tork üretiyor. Yeni motorla donatılan modellerde bakım aralığı 2 yılda bir/25 bin km'ye indirildi.

Motor1'in haberine göre, 1.2 litrelik üç silindirli yapısını koruyan motor, yağ içinde çalışan sorunlu ıslak kayış sistemi yerine triger zincirine geçiş yaparak dayanıklılık endişelerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Peugeot yetkililerinin açıklamalarında, silindir bloğu, turboşarj ve enjeksiyon sistemi gibi temel bileşenleri güncellenen motorun yüzde 70'i tamamen yenilenmiş parçalardan oluşuyor.

TURBO 100 İLE TERMAL VERİMLİLİK ARTIYOR

Turbo 100, daha yüksek bir sıkıştırma oranı kullanarak termal verimliliği artırmak amacıyla Miller döngüsü üzerinde çalışıyor. Mühendisler, iç sürtünmeyi azaltmak adına yeni bir valf zamanlama sistemi geliştirirken, düşük devir tepkisini iyileştirmek için değişken geometrili bir turboşarj entegrasyonu sağladı.

Üç silindirli ünite, 5 bin 500 devir/dakikada 100 beygir gücü ve 1.750 devir/dakikadan itibaren 205 Nm tork üretiyor. Performans anlamında kalp atışlarını hızlandırmayacak olsa da Peugeot, dayanıklılık sorunlarının kesinlikle çözüldüğü konusunda alıcıları rahatlatmak istiyor.

Halihazırda prototip motorlar test tezgahlarında 30 bin saat harcarken, test araçlarının toplamda üç milyon kilometreden fazla yol kat ettiği bildirildi. Hatta bazı test araçlarının tek başlarına 200 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat ettiği belirtildi.

Avrupa pazarında yeni motorla donatılan ilk model ise 208 süper mini serisi oluyor. Ardından popüler crossover modeli 2008, mayıs ayında aynı motor seçeneğiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni Turbo 100 motoruyla donatılmış modellerde bakım aralığı 2 yılda bir/25 bin km'ye (önceden 1 yılda bir/20 bin km) indirildi. Bu sayede bakım maliyetlerinin düşmesi amaçlanıyor.