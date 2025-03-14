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 | Ömer Faruk Dogan

Renault Megane yenilendi: Tek pedalla sürüş özelliği geldi

Fransız otomotiv devi Renault, elektrikli otomobili Megane E-Tech'in 2025 model yılı için yenilendiğini duyurdu.

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Renault Megane yenilendi: Tek pedalla sürüş özelliği geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 09:41

Renault Megane E-Tech modelinin dış tasarımında ve motor performansında radikal değişikliklere gidilmezken, kullanıcılara daha fonksiyonel ve konforlu bir sürüş deneyimi sunacak teknolojik güncellemeler dikkat çekiyor.

Yeni Megane E-Tech, Renault'un popüler donanım paketi Esprit Alpine'i ilk kez Megane serisine taşıyor. Techno ve Iconic seçeneklerine eklenen bu versiyonda, otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek mat gri renk seçeneği ve 20 inç büyüklüğündeki koyu alaşım jantlar standart olarak sunuluyor.

Renault Megane E-Tech 2025

TEK PEDALLI SÜRÜŞ FONKSİYONU

2025 model Renault Megane E-Tech'in en çarpıcı yeniliklerinden biri, sürüş konforunu artıran "tek pedallı sürüş" fonksiyonu oldu. Sistem, direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklarla ayarlanabilen rejeneratif frenleme özelliğinin en üst seviyesi olarak devreye giriyor. Özellikle şehir içi trafiğinde fren pedalına basma gereksinimini ortadan kaldırarak, kullanıcıların yoğun trafikte daha az yorulmasını ve sürüş deneyiminin pratik hale gelmesini sağlıyor.

ELEKTRONİK CİHAZLARA ENERJİ AKTARABİLİYOR

Bir diğer dikkat çeken güncelleme ise çift yönlü şarj özelliği. Standart olarak 11 kW AC şarj gücüne sahip olan Megane E-Tech, yeni teknoloji sayesinde ihtiyaç halinde elektrik şebekesine ya da elektronik cihazlara enerji aktarabiliyor. Ayrıca yeni model, Plug & Charge teknolojisini de destekleyerek şarj istasyonlarında otomatik olarak tanımlama ve faturalandırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Böylece kullanıcılar, şarj işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor.

Renault Megane E-Tech 2025 iç mekanı

RENAULT MEGANE E-TECH 2025 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Teknik anlamda ise araç, 220 beygirlik (160 kW) elektrikli motoru ve 60 kWsa kapasiteli batarya sistemiyle WLTP standartlarına göre 468 kilometreye kadar menzil vaat ediyor. Ayrıca, hızlı şarj noktasında maksimum 130 kW DC güce ulaşabilen araç, kısa sürede bataryasını doldurabiliyor.

Renault Megane E-Tech'in Türkiye fiyatları henüz açıklanmamış olsa da, 2024 modellerinin başlangıç fiyatının 1.651.000 TL olduğu düşünüldüğünde, yeni modelin fiyatında bir miktar artış bekleniyor. Almanya pazarında ise 2025 model Megane E-Tech için başlangıç fiyatının 40.900 euro olduğu açıklandı.

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