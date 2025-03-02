Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Renault, Rusya’ya dönmek için büyük bedel ödemek zorunda

Renault, Rusya pazarına geri dönmek isterse en az 1,3 milyar dolar ödemek zorunda kalacak. AvtoVAZ’daki hisselerini 2022’de 1 ruble karşılığında devreden Fransız otomotiv devi, geri dönüş için yüksek maliyet ve siyasi belirsizliklerle karşı karşıya.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Renault, Rusya’ya dönmek için büyük bedel ödemek zorunda
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 11:01

Rusya pazarından çekilme kararı aldıktan sonra AvtoVAZ’daki hisselerini 1 ruble gibi sembolik bir bedelle devreden Fransız otomotiv devi Renault, ülkeye dönüş yapmak isterse en az 1,3 milyar dolar ödemek zorunda kalacak. Bu geri dönüşün maliyeti ve olasılığı, hem küresel otomotiv sektörü hem de Rusya’nın ekonomik dinamikleri açısından büyük bir merak konusu.

SAVAŞ SONRASI DÖNÜŞ OLASILIĞI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş halen devam etse de, diplomatik çabalar ve müzakereler savaşın sona ermesi yönünde umutları artırıyor. Eğer savaş sona ererse, birçok Batılı şirketin Rusya’ya dönüş süreci hızlanabilir. Bu şirketlerden biri olan Renault’nun, pazara geri dönmesi durumunda karşılaşacağı finansal yükümlülükler ise oldukça ağır olacak.

RENAULT’UN GERİ ALIM HAKKI VE MALİYETLER

Renault, Rusya’daki otomobil devi AvtoVAZ’ın %68 hissesini, 2022 yılında Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü’ne (NAMI) devretmişti. Ancak yapılan anlaşmaya göre Renault, 6 yıl içinde hisselerini geri alma hakkına sahip. AvtoVAZ CEO’su Maxim Sokolov’un yaptığı açıklamaya göre, Renault’nun bu hisseleri geri alabilmesi için 112,5 milyar ruble (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ödemesi gerekiyor.

YATIRIMLARIN TELAFİSİ ŞARTI

Sokolov, Renault’nun çekilmesinin ardından NAMI’nin AvtoVAZ’a önemli yatırımlar yaptığını belirtti. CEO’nun verdiği bilgilere göre, 2023 yılında 27,5 milyar ruble (311 milyon dolar), 2024’te ise 40 milyar ruble (453 milyon dolar) yatırım yapıldı. 2025 yılı için planlanan yatırım miktarı ise 45 milyar ruble (510 milyon dolar) olarak açıklandı.
Renault’nun geçmişte AvtoVAZ’a yıllık ortalama 20-22 milyar ruble (226-249 milyon dolar) yatırım yaptığı belirtilirken, Sokolov’a göre Renault, şirketin yeni yatırım sürecine de mali olarak katkıda bulunmak zorunda kalacak.

RUSYA PAZARININ RENAULT İÇİN ÖNEMİ

Renault, Rusya’dan çekilmeden önce AvtoVAZ ortaklığıyla ülkenin otomobil pazarının %30’unu kontrol ediyordu. Rusya, Fransız otomotiv devi için stratejik bir pazar konumundaydı. Dolayısıyla şirketin uzun vadede geri dönüş ihtimali yüksek görülse de, mevcut politik ve ekonomik koşullar nedeniyle kısa vadede böyle bir adımın atılması zor görünüyor.

RENAULT’UN SESSİZLİĞİ: DÖNÜŞ İHTİMALİ NE KADAR GÜÇLÜ?

Renault, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Business Insider’a konuşan şirket yetkilileri, "Rusya’ya dönüş konusunda kısa vadede herhangi bir değişiklik öngörmediklerini" belirtti. Bu açıklama, Renault’nun en azından yakın gelecekte Rusya pazarına geri dönme gibi bir planı olmadığını gösteriyor.
Ancak savaş sonrası dönemde küresel ekonomik dengelerin yeniden şekillenmesiyle, Renault’nun bu stratejisini gözden geçirebileceği düşünülüyor. Şirketin Rusya pazarına dönmesi durumunda, yalnızca finansal değil, siyasi ve stratejik birçok engelle de karşılaşması muhtemel.

SONUÇ: RENAULT İÇİN ZOR BİR KARAR

Renault’nun Rusya’ya dönüşü, yalnızca ekonomik değil, siyasi ve etik açılardan da kritik bir karar olacak. Bir yandan pazardaki güçlü konumunu yeniden kazanma fırsatı doğarken, diğer yandan küresel yaptırımlar, yatırım maliyetleri ve siyasi belirsizlikler gibi zorluklarla karşılaşması kaçınılmaz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devran döndü! Tesla Model Y tahtını kaybetti, İşte Avrupa'nın yeni elektrikli otomobil lideri
Volkswagen, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya: Milyarlarca dolarlık ceza kapıda

Sıkça Sorulan Sorular

Renault firması kime ait?
Sermayesinin %51'i OYAK Grubuna, %49'u Renault S.A.'ya aittir.
ETİKETLER
#Ekonomi
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.