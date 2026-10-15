Sel hasarlı araç sahipleri dikkat! Otomobili sakın çalıştırmayın: En az 600 bin TL masraf çıkarıyor

İstanbul’da aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen sel sularında otomobiller kullanılamaz hale geldi. Otomobil sahipleri selde hasar gören araçların tamiratı için kasko ve sigorta şirketlerinden bilgi almaya çalışıyor.

Hem kaporta hem elektronik hem de mekanik olarak tamiratı zor olan otomobillerin bazıları perte ayrılacak. Tamiri mümkün olan araçlar ise kaskoları varsa kasko sigortaları üzerinden, kaskoları yoksa ya sahibi tarafından ya da uzun yıllar süren davalar neticesinde kamu otoritelerinden hasarının tazmin edilmesini isteyecek.

KASKO POLİÇENİZİ KONTROL EDİN

Kaskolarda 4 çeşit tür bulunuyor. Dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko seçeneklerinden hangisini yaptırdığınızı ve poliçenizde sel ve su baskını teminatını kontrol etmeniz gerekiyor.

SEL HASARLI ARACI OLANLAR 5 GÜNE DİKKAT

Sel hasarlı araçlar için kasko şirketine bildirimin 5 gün içinde yapılması ve ekspertiz faaliyetlerinin başlaması gerekiyor. Mümkün olan en kısa sürede sigorta şirketinize başvurarak aracınızın tamir ya da pert olmuşsa tazminatını almanız gerekiyor.

ARACINIZI SAKIN ÇALIŞTIRMAYIN: EN AZ 600 BİN LİRA MASRAF

Sel hasarlı araçlarda marş yapmak aracı tamamen kullanılmaz hale getirebiliyor. Piston yuvalarına su girmesi halinde motorun indirilip revize edilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor ve yetkili servisler sandık motor taktığı için en az 600 bin liralık ekstra hasara neden oluyor.

Sel hasarlı araç çekici marifetiyle olduğu yerden yetkili servis ya da özel servise çekilmeli. Elektrikli araçsa kaçak olma ihtimali nedeniyle akıma kapılmamak için dikkatli davranılmalı.

KASKOSU OLMAYAN NE YAPACAK?

Kaskosu olmayan ya da kaskosunda sel teminatı bulunmayan araç sahipleri, oluşan hasarın giderilmesi için ilgili idareden tazminat talep edebilir. Uzun yıllar sürecek olan hukuk mücadelesi sonrasında hizmet kusurunun belirlenmesi halinde araç sahibi tazminatını alabiliyor.





Kaskosu olmayan ya da kaskosu sel teminatı içermeyen araç sahipleri için gündeme gelen yol, hasarın altyapı eksikliğinden ya da gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklandığı gerekçesiyle ilgili idareden tazminat istemek. Bu tür taleplerde “hizmet kusuru” iddiası öne çıkıyor.