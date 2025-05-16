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 | Emir Yücel

Sıfır araç alacaklar için heyecanlandıran kampanya! Mayıs 2025 fiyatları açıklandı

Türkiye’de en çok satan araba markalarının başında gelen Renault, mayıs ayı kampanyasını açıkladı. 2025 Mayıs ayı kampanyası, sıfır araç alacakları heyecanlandırdı. İşte güncel fiyat listesi…

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Sıfır araç alacaklar için heyecanlandıran kampanya! Mayıs 2025 fiyatları açıklandı
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 11:44

Türkiye’de oldukça tercih edilen Renault Duster, C-SUV kategorisinde uygun fiyatı ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Yeni nesliyle daha şık bir tasarım, yenilikçi motor teknolojileri ve gelişmiş güvenlik donanımları ile sunan araç, şehir içinde pratik bir kullanım sağlarken arazi şartlarında da dayanıklılığını koruyor.

Sıfır araç alacaklar için heyecanlandıran kampanya! Mayıs 2025 fiyatları açıklandı

Çeşitli motor seçenekleriyle geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etmeyi amaçlıyor.

Sıfır araç alacaklar için heyecanlandıran kampanya! Mayıs 2025 fiyatları açıklandı

RENAULT DUSTER İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ

Sıfır araba alacakları heyecanlandıran indirim kampanyası da başlamış durumda. İşte mayıs ayında geçerli olacak fiyat listesi:

Sıfır araç alacaklar için heyecanlandıran kampanya! Mayıs 2025 fiyatları açıklandı
  • Evolution Eco-G 100 hp
  • Fiyatı: 1.647.000 TL
Sıfır araç alacaklar için heyecanlandıran kampanya! Mayıs 2025 fiyatları açıklandı
  • Evolution full hybrid 145hp E-Tech
  • Fiyatı: 1.969.000 TL
Sıfır araç alacaklar için heyecanlandıran kampanya! Mayıs 2025 fiyatları açıklandı
  • Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4
  • Fiyatı: 2.029.000 TL
Sıfır araç alacaklar için heyecanlandıran kampanya! Mayıs 2025 fiyatları açıklandı
  • Techno full hybrid 145hp E-Tech
  • Fiyatı: 2.028.000 TL
Sıfır araç alacaklar için heyecanlandıran kampanya! Mayıs 2025 fiyatları açıklandı
  • Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4
  • Fiyatı: 2.084.000 TL
Sıfır araç alacaklar için heyecanlandıran kampanya! Mayıs 2025 fiyatları açıklandı
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#Ekonomi
#Otomobil
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