Sıfır araç alacaklar için heyecanlandıran kampanya! Mayıs 2025 fiyatları açıklandı

Türkiye’de oldukça tercih edilen Renault Duster, C-SUV kategorisinde uygun fiyatı ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Yeni nesliyle daha şık bir tasarım, yenilikçi motor teknolojileri ve gelişmiş güvenlik donanımları ile sunan araç, şehir içinde pratik bir kullanım sağlarken arazi şartlarında da dayanıklılığını koruyor.

Çeşitli motor seçenekleriyle geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etmeyi amaçlıyor.

RENAULT DUSTER İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ

Sıfır araba alacakları heyecanlandıran indirim kampanyası da başlamış durumda. İşte mayıs ayında geçerli olacak fiyat listesi:

Evolution Eco-G 100 hp

Fiyatı: 1.647.000 TL

Evolution full hybrid 145hp E-Tech

Fiyatı: 1.969.000 TL

Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4

Fiyatı: 2.029.000 TL

Techno full hybrid 145hp E-Tech

Fiyatı: 2.028.000 TL