Sıfır araç alacaklar için heyecanlandıran kampanya! Mayıs 2025 fiyatları açıklandı

İstanbul
Türkiye’de en çok satan araba markalarının başında gelen Renault, mayıs ayı kampanyasını açıkladı. 2025 Mayıs ayı kampanyası, sıfır araç alacakları heyecanlandırdı. İşte güncel fiyat listesi…
Türkiye’de oldukça tercih edilen Renault Duster, C-SUV kategorisinde uygun fiyatı ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Yeni nesliyle daha şık bir tasarım, yenilikçi motor teknolojileri ve gelişmiş güvenlik donanımları ile sunan araç, şehir içinde pratik bir kullanım sağlarken arazi şartlarında da dayanıklılığını koruyor.
Çeşitli motor seçenekleriyle geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etmeyi amaçlıyor.
Sıfır araba alacakları heyecanlandıran indirim kampanyası da başlamış durumda. İşte mayıs ayında geçerli olacak fiyat listesi: