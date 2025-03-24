Sıfır araç fiyatları için zam kapıda: Kur artışı otomobil piyasasını sallıyor! Sektörün kilit ismi uyardı

Euro/TL kurundaki hızlı yükseliş, sıfır araç fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Kur sadece üç haftada yüzde 18 arttı, sektör temsilcileri ise zamların kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Toyota Türkiye Pazarlama CEO'su ve ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt'tan, otomobil almayı düşünenler için uyarı niteliğinde bir açıklama geldi.

Son üç haftada euro/TL kurunda yaşanan sert yükseliş, sıfır otomobil fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturdu. 28 Şubat'tan bu yana euro kuru 37,8 TL'den 44,8 TL'ye fırladı. Artış oranı yüzde 18'e ulaştı. Bu yükselişin, önümüzdeki günlerde "araba fiyatları 2025" tablosuna nasıl yansıyacağı merak edilirken, sektör temsilcilerinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı ve Toyota Türkiye Pazarlama CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Toyota Hilux GR Sport modelinin Kapadokya'daki Avrupa lansmanında, kur artışının fiyatlara etkisiyle ilgili konuştu. Fiyatı vergi, üretici ve kur olmak üzere üç unsurun belirlediğini belirten Bozkurt, "Kur artınca fiyat artmak zorunda. Bunun başka bir çıkış yolu yok" diyerek sıfır araba fiyatları için zam sinyali verdi.

"ARAÇLARIN MALİYETİ VAR, FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ"

Yaptığı açıklamada araçların maliyetinin olduğunu anımsatan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Bozkurt, kur arttığı sürece, küçük-büyük durum neyi gerektiriyorsa fiyat artışının kaçınılmaz olacağını anlattı:

"Bir de ne zaman fiyatlar artar? Vergi yükse­lince tabi artar. Gümrük yük­selir, artar. Onlar ayrı hika­ye. Ama en temel konu döviz artarsa. Ya da üretici bir se­bepten zam yaparsa. İşte se­bepler belli. Sonuçta araçla­rın maliyeti var. Ama en temel iki konu bu. Bugünlerdeki se­yirde de kur arttığı sürece kü­çük büyük artık durum neyi gerektiriyorsa fiyat artışları kaçınılmaz olarak devam ede­bilir."

Özellikle sıfır araç almak isteyen tüketiciler, bu süreçte döviz kurunu yakından takip etmek zorunda. Çünkü her birimlik artış, otomobil fiyatları ne olacak sorusunun yanıtını yukarı yönde şekillendiriyor. Sıfır araba zam beklentisi ise artık sadece tahmin değil, sektörün içinde olanlar tarafından da yüksek sesle dile getiriliyor.