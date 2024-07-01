"Sıfır araçta fiyatlar düşer mi" sorusuna uzman isimden cevap geldi... Ağustos sonrasına dikkat!  

01 Temmuz 2024 07:46 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 07:47

Türkiye'nin de kabul ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 7 Temmuz itibariyle yürürlüğe girmesine karar verilen "Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) " uygulaması süresi, ülkemizde 31 Ağustos 2024 tarihine uzatıldı. Bu kararın ardından, vatandaşlar hem sıfır araç hem de ikici el araç piyasasının seyrinin ne olacağını merak etmeye başladı.

Konuya ilişkin tgrthaber.com'dan Suat Vilgen'e konuşan İstanbul Motorlu Araçlar Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, hem yasaya ilişkin hem de yasanın ertelenmesi s sonrası otomotiv sektöründe yaşanacak muhtemel seyrin ne olacağına ilişkin önemli tespit ve tahminlerde bulundu.

ERTELEME KARARI SADECE YERLİ ÜRETİMİ KAPSIYOR

Sanayi Bakanlığı'nın aldığı son erteleme kararının sadece Türkiye'de üretilen ve ulusal tip onaylı modelleri kapsadığının altını çize Ertemel, "Bu noktada yerli üretim olsa dahi ulusal tip onayı olmayan modellerin uzatma kararı kapsamına girmediğini hatırlatmakta fayda var. GSR regülasyonu, yeni donanımların nasıl uygulanacağı, yönetmeliğe uymayan veyahut siparişi hali hazırda verilmiş araçların satışı gibi konularda bir süredir belirsizlik yaşanıyordu. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak ve stokta bulunan araçların satışına dair markaların elini rahatlatmak adına, etki alanı dahilinde ek süre tanındığını söyleyebiliriz" dedi.

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Sıfır araç satışlarının son iki aylık süreçte düşüş trendine döndüğünü ve GSR etkisiyle sıfır otomobilde kampanyalar düzenlenmeye başladığını belirten Ertemel, "Yapılan bu kampanyalar nisan ayında yüzde 20 düşen ve yıl sonuna kadar etkisi sürmesi beklenen sıfır otomobil piyasası için adeta can suyu oldu. Mayıs ayında yükselen satış adetleri, haziran ayında da seyrini koruyacaktır. Mevcut maliyetler göz önünde bulundurulduğunda kampanyalar devam etse dahi indirim oranlarının artması pek mümkün olmayabilir. Dolayısıyla yıl sonuna kadar fiyatların sabit kalacağı ya da sınırlı artışlar kaydedeceğini söyleyebiliriz.

"YILBAŞINDA OTOMOBİL ALANLAR AJANTAJLI"

Kredi, faizler, yüksek mevduat oranları ve rekabetin satış adetlerini etkilediği bir ortamda yakalanan bu ivmeyi korumak ve GSR'ye uymayan araç stoğunu eritmek adına kampanyalar ağustos ayına kadar devam edecektir. Stokta bulunan bu araçların tükenmesiyle birlikte kampanyalar sonlanabilir ya da oranları düşürülebilir.

Neredeyse tüm marka ve modellerde liste fiyatı sabit tutularak, bu fiyat üzerinden indirimler yapılıyor. Yılbaşından itibaren fiyatları incelediğimizde yapılan indirim oranlarının aydan aya azaltıldığını, hatta bazı markaların yılın ilk çeyreğinde liste fiyatlarında artışa gittiğini görüyoruz. Tüm bu indirimler yapılmasına rağmen yılın ilk aylarında otomobil alan kullanıcılar bugüne kıyasla daha avantajlı konumdalar. Dolayısıyla mevcut fiyatlar üzerinden indirimler yapılsa da, 6 aylık süreçte sıfır otomobil fiyatlarının bir miktar arttığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ELDE FİYAT TAHMİNİ

Kredi, faizler ve mevduat oranlarının etkisi kadar, kullanıcı tercihinin ağırlıklı olarak sıfır otomobilde olmasının ikinci el piyasasını negatif etkilediğini ifade eden İMAS Başkanı Ertemel, "İki pazardaki farklı dinamikler sebebiyle yakın geçmiş dönemde sıfır otomobilde yapılan yüzde 15-20 gibi indirim oranları ikinci elde benzer karlılıklar olmadığından mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla ikinci el otomobilde fiyatlar mevcut seyrini koruyacak, düşük talebe istinaden fiyat düşüşleri olsa dahi sınırlı oranlarda kalacaktır" dedi.

İKİNCİ ELDE "ÇİN" ETKİSİ

Tüm bu süreçte ikinci el otomobil fiyatlarının gerilemesinin kullanıcılara fiyat avantajı sunduğunu ifade eden Ertmel, şunları söyledi: "Ağustos ayına kadar uzatılan GSR uygulama süresi sonrası yeni maliyetlerle satışa sunulacak araçlar ve Çin menşeli otomobillere getirilen ek vergi etkisiyle daha da açılacak, sıfır/ikinci el fiyat makası neticesinde, özellikle yılın son çeyreğinde talebin ikinci ele kayabileceği kanaatindeyiz."