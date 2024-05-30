Sıfır otomobil almak artık hayal değil: 300 bin TL'ye sıfır araç fırsatı!

30 May 2024 13:05 - Güncelleme : 30 May 2024 13:22

Otomobilde fiyat düşürme oyunu: Bu tuzağa düşmeyin, eksperler bile anlamaz!

Otomobilde fiyat düşürme oyunu: Bu tuzağa düşmeyin, eksperler bile anlamaz!

Yenilenmiş araç olarak satışa çıkan araçların test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü gibi birçok işlem tamamen bitirilmiş oluyor.

FIRSATA DÖNÜŞECEK

Bu yenileme süreci, ikinci el otomobillerinin yeniden satışa çıkmasına olanak sağlıyor. Böylece, bütçesi kısıtlı olan tüketicilerin de otomobil sahibi olma fırsatına kavuşacakları anlamına geliyor.

ONAYLI YEDEK PARÇALAR KULLANILIYOR

A Haber'in aktardığına göre; Fabrikada yenilenen tüm araçlarda firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılıyor. Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo markaların ikinci el araçlarını yenileme işlemine başladı.

Fiyat listesinde yer alan otomobiller, piyasa şartlarında satılan 2. el benzerlerine göre oldukça uygun fiyatlardan sunulurken, 300 bin liradan başlayan yenilenmiş araç fiyatları 1 milyon TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor.