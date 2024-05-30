Sıfır otomobil almak artık hayal değil: 300 bin TL'ye sıfır araç fırsatı!
Son yıllarda giderek artan otomotiv piyasası nedeniyle sıfır araç almak neredeyse hayal oldu. İkinci el otomobiller bile cep yakarken, araç sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir haber geldi. Fransız markası Renault, ikinci el araç modellerini yenileyerek Türkiye'de tekrar satışa çıkardı. Piyasa şartlarının oldukça altında otomobiller bulmak mümkün. 300 bin TL'ye bile otomobil alınabilecek.
Yenilenmiş araç olarak satışa çıkan araçların test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü gibi birçok işlem tamamen bitirilmiş oluyor.
FIRSATA DÖNÜŞECEK
Bu yenileme süreci, ikinci el otomobillerinin yeniden satışa çıkmasına olanak sağlıyor. Böylece, bütçesi kısıtlı olan tüketicilerin de otomobil sahibi olma fırsatına kavuşacakları anlamına geliyor.
ONAYLI YEDEK PARÇALAR KULLANILIYOR
A Haber'in aktardığına göre; Fabrikada yenilenen tüm araçlarda firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılıyor. Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo markaların ikinci el araçlarını yenileme işlemine başladı.
Fiyat listesinde yer alan otomobiller, piyasa şartlarında satılan 2. el benzerlerine göre oldukça uygun fiyatlardan sunulurken, 300 bin liradan başlayan yenilenmiş araç fiyatları 1 milyon TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor.