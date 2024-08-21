Sıfır otomobil aldı, firmaya koku davası açtı! Yargıtay'dan emsal karar: Artık değiştirme sebebi

21 Ağustos 2024 12:06 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:11

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri

Sıfır otomobil fiyatları ve krediye erişimde yaşanan zorluklar otomotiv ve hafif ticari araç pazarını daralttı

Sıfır otomobil fiyatları ve krediye erişimde yaşanan zorluklar otomotiv ve hafif ticari araç pazarını daralttı

Sıfır otomobillerdeki üretim hatalarında sök tak işlemleri ve boya skandallarının yanı sıra bu kez koku sorunu ortaya çıktı. Ankara’da sıfır otomobil alan bir vatandaş araçta koku hissedince firmayla görüştü. Firma yetkilileri vatandaşa kokunun yakın zamanda kaybolacağını söyledi.

Kokunun devam etmesi üzerine vatandaş, kansorejen etki göstererek hayatının riske girebileceği düşüncesiyle Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptı. Tüketici Hakem Heyeti, aracın ayıplı olduğuna bu nedenle yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

ARAÇ BEDELİ İÇİN DAVA AÇTI

Firma bu kararı yerine getirmeyince mağdur vatandaş aracının yeni araçla değiştirilmesini, aksi takdirde araç bedelinin tarafına verilmesini talep ederek dava açtı. Adliyeye taşınan olayda, mahkeme araçtaki kokunun kansorejen etkisi olup olmadığı hususunda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ndeki laboratuvara müzekkere yazdı.

Mahkeme, aracın plastik koku ölçüm incelemesi yapılması sonrası araçla ilgili kesin raporunu hazırlayacağını taraflara iletti.

DAVA REDDEDİLDİ

TÜBİTAK, gelen evraka ilişkin araç içinde koku ölçümünün çevre ölçüm ve analizleri yeterlilik belgesi kapsamı dışında bulunması nedeniyle kendileri tarafından yapılamadığını belirtti. Mahkemeyse araçta koku bulunduğuna yönelik iddiaların ispatlanamadığı sebebiyle ve ayıp malın ihbar süresi içerisinde bulunulmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yerel mahkemenin davayı reddetmesinin ardından vatandaş, dosyayı bir üst mahkeme olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanlığına taşıdı. Yerel mahkemenin verdiği red kararını inceleyen Daire, mahkemece yargılama sırasında davacının iddiası ile ilgili kesin nitelikte bilirkişi raporu tanzimi sağlanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulduğunu belirtti. Daire, araçtaki koku iddiası üzerine biri kimya alanında olmak üzere teknik üniversiteden 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinden araç üzerinde inceleme de yaptırılarak, rapor tanzimi sağlanmasına karar verdi. Yargıtay, eksik inceleme ve yanlış gerekçe ile yazılı şekilde davanın reddine karar verildiğini ifade ederek, dosyayı bozdu. Yargıtay, aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.