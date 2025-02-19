Sır gibi saklanan elektrikli Ferrari, şarj istasyonunda yakalandı! Tasarımı beklenenden çok farklı

Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli, bir şarj istasyonunda görüntülendi. Carscoops.com'un haberine göre casus fotoğrafçılar tarafından yakalanan bu prototipin tasarımı crossover ile hatchback arasında bir çizgide yer alıyor. Efsanevi İtalyan markası, Purosangue SUV modelinin çizgilerini Maserati Levante'yi andıran bir gövdeyle birleştirerek dikkat çekici bir araç ortaya koyacak gibi görünüyor.

KÖPEK BALIĞI YÜZGECİ ANTENİ DİKKAT ÇEKTİ

Elektrikli Ferrari'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, aracın arkasında bulunan ve köpek balığı yüzgeci formunda tasarlanmış anten. Ancak bu anten sadece estetik olarak oraya konmamış. Yanıp sönen bir yapıda olduğu için büyük ihtimalle şarj durumu ile ilgili bir bildirim işlevi görüyor.

Aracın jantları da oldukça iddialı. Önde 23 inç, arkada ise 24 inç boyutundaki jantlarla donatılmış olan elektrikli Ferrari, güçlü bir duruş sergiliyor. Ancak tasarım detaylarıyla ilgili bazı şaşırtmacalar da mevcut. Örneğin prototipte görülen kapı kolları aslında yanıltıcı olabilir. Kaynaklara göre, seri üretim modelinde gövdeye gömülü kapı kolları kullanılacak.

ELEKTRİKLİ FERRARİ, 'SAHTE' EGZOZ ÇIKIŞLARINA SAHİP

Casus fotoğraflarda en çok merak edilen detaylardan biri de aracın arka kısmında görülen dörtlü egzoz çıkışları oldu. Ancak elektrikli bir Ferrari'nin egzoz borularına sahip olması beklenmediğinden, bunun da markanın test sürecinde kullandığı bir yanıltıcı detay olduğu düşünülüyor.

Ferrari yaklaşan model hakkında ağzını sıkı tutuyor, ancak şirketin batarya tedarikçisi SK On ile bir ortaklığı var ve geçen yaz e-binalarının açılışını yaptılar. Tesis, şirketin yaklaşmakta olan elektrikli aracının yanı sıra hibrit ve içten yanmalı modeller de üretecek. O dönemde otomobil üreticisi, "Ferrari'nin kendine özgü sürüş heyecanını sunabilecek" yeni elektrikli motorlardan bahsetmişti.