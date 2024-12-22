Sürücülerin kullanmak istemediği 10 otomobil markası belli oldu! Sahiplerini canından bezdiriyor

22 Aralık 2024 17:09 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 17:09

Sıfır veya ikinci otomobillere 2025 yılında yine zam beklenirken çoğu kullanıcı popüler markalardan vazgeçiyor. Bazı otomobil markaları teknik bakım ve konfor açısından ekonomik olarak sürücüleri zarar uğratıyor. Sürücülerin bir daha asla almak istemediği otomobil markaları tartışılmaya başlandı. İşte detaylar...

En güvenilir otomobil markaları belli oldu! Üç lüks marka 2025'e damga vuracak

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Küresel pazarda 2025 yılında otomobil fiyatlarına gelecek zam oranları merakla bekleniyor. Yeni yılda bazı model ve markalarda zam olabilir. Elektrikli otomobil üretimi yapan dev markalar başka ülkelerin pazarını hedeflediği için çeşitli projelerinin tanıtımını yapıyor. Ancak benzinli veya dizel dahil olmak üzere çoğu otomobil alınamayacak duruma geldi. Hem fiyat-performans hem konfor açısından geniş kitleler bu otomobilleri "bir daha asla" listesine ekliyor.

BİR DAHA ASLA SÜRMEM DİYECEĞİNİZ ARAÇLAR

Birçok sürücü iyi reklamı yapılan popüler araçların direksiyonuna geçtiği zaman kendini rahat hissetmeyebiliyor. Çünkü kullanılan araçların harcadığı benzin, teknik hataları veya arızaları da ekonomik açıdan değerlendirilebiliyor.

"Bir daha asla sürmeyeceğiniz 10 araba" başlığı açılan Reddit’te eğlenceli cevaplarla karşılaşıldı. İşte sürücülerin bir daha sahip olmak istemeyecekleri 10 otomobil…

Kullanılmış BMW'ler

Kullanılmış bir BMW'ye sahip olmanın performans beklentilerini karşılamadığını veya bakım ve onarımlarda çok fazla masraf olduğu belirtiliyor. Modifiye edilmiş bir 318iS (E36), bir 335i (N54) ve bir 525i manuel station wagon gibi modeller eleştirildi.

Dodge Viper

Bir kullanıcının ''Birkaç yıl boyunca 2. nesil bir viper GTS'ye sahip oldum ve deneyimden gerçekten keyif aldım ve harika olduğunu düşündüm. Ancak şimdi sahip olduğum için ondan bıktım'' dediği görüldü.

Toyota 4Runner

Bu otomobillerin daha çok yol tutuşu eleştirildiği gibi fiyatlarının da çok yüksekliğine vurgu yapıldı.

Porsche'lar

Carrera GT. 10/10 araç ve sürüş deneyimi, debriyaj pedalı ve bakım programı açısından eleştirildi.

Mazda Miata

Yorum yapanlardan biri kendisinin de bir tane sahip olduğunu ancak "V8 arkadan itişli bir sedan veya kupanın yerini hiçbir şey tutamaz... Miata asla yaklaşamaz" diyor.

Chevrolet Spark

Chevrolet Spark modeli daha çok yokuş ve tepelerde aldığı yol tutuşu bakımından eleştirildi.

Toyota Tacoma

İç konfor açısından rahatsız edici olarak yorumlanıyor.

Fiat Abarth 124

Çok popüler ve bir dönem yoğun tercih edilmesi kullanıcıları bıktırdı.

McLaren F1

Arabayı hiç kullanmasanız bile, bakım masrafları yılda altı haneli rakamlara ulaşıyor.

Jeep

Çok büyük ve park sorunu nedeniyle kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu.