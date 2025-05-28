Tesla, otomobillerine yeni bir güvenlik özelliği ekliyor. 2026 Model Y ile sunulan gelişmiş "4D kabin radarı", araç içindeki yolcuların fiziksel özelliklerini ve sağlık durumlarını detaylı biçimde algılayabiliyor. Şirketin baş mühendisi Lars Moravy'ye göre sistem; yolcunun boyunu, kilosunu, oturma pozisyonunu ve hatta kalp atışlarını ölçebiliyor.

PENCERE VE KLİMA OTOMATİK AÇILABİLİR

Toplanan veriler, araçta evcil hayvanlar ya da çocuklar unutulduğunda, ilgili mod aktif olmasa bile bunu tespit edebilecek gelişmiş güvenlik özellikleri için kullanılabilecek. Radar, araç içindeki kişilerin nefes alma düzeni ve kalp atış hızındaki değişimleri algılayarak araç bilgisayarına pencere açmak ya da klimayı çalıştırmak gibi komutlar verebiliyor.

Ayrıca araç sahibinin telefonundaki Tesla uygulamasına bildirim gönderebiliyor. İlerleyen zamanlarda, uyarılara yanıt verilmediği durumlarda Model Y'nin doğrudan acil durum hattı 911'i arayabilmesi de mümkün olabilir.

2025.14.12 yazılım güncellemesiyle birlikte, dikiz aynasının üst bölümünde yer alan entegre radar sistemine sahip Model serisi araçlar ve Cybertruck modeli, "Araçta Unutulan Çocuk Tespiti" (Child Left Alone Detection) özelliğini alacak. Sistem, unutulan çocukları algıladıktan sonra araç sahibine bilgi veriyor, hem sesli hem de görsel uyarılara ek olarak telefon uygulaması üzerinden bildirim gönderiyor.