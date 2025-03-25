Tesla kan kaybediyor: Elon Musk Avrupa'dan yumruk yedi

Elektrikli araç piyasasının yükselişine rağmen Tesla'nın Avrupa'daki pazar payı şubat ayında da düşmeye devam etti. Elon Musk'ın sahibi olduğu marka, geçen yıla göre yüzde 42,6 daha az araç sattı.

Tesla'nın Avrupa'daki satışları bu yılın şubat ayında da alarm vermeye devam ediyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) yayınladığı verilere göre, Amerikalı elektrikli otomobil devi Tesla, kıtada üst üste ikinci ayda da satış kaybı yaşadı.

TESLA'NIN PAZARDAKİ PAYI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Tesla, Şubat 2024'te yüzde 2,8 olan toplam pazar payını yüzde 1,8'e düşürdü. Elektrikli araç segmentinde ise durum daha endişe verici görünüyor. Geçen yıl yüzde 21,6 olan payı bu şubatta yüzde 10,3'e geriledi. Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinde satışlar 28 binden 17 bin aracın altına indi.

TESLA ÇİN REKABETİNDE ZORLANIYOR

Tesla'nın satışlardaki bu ciddi düşüşü, sektördeki artan rekabete bağlanıyor. Avrupa pazarına giriş yapan Çinli markaların daha uygun fiyatlı modeller sunması ve geleneksel otomobil üreticilerinin hızla elektrikli araç gamını genişletmesi, Tesla'yı zor durumda bıraktı. Ayrıca şirketin araç yelpazesinin dar ve eskimiş olması da düşüşte rol oynuyor.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Avrupa'daki aşırı sağ partilerle kurduğu yakın ilişkiler ise şirketin satışlarına gölge düşüren bir diğer faktör olarak görülüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI ARTIYOR AMA...

Tesla'daki satış düşüşüne karşın Avrupa genelindeki elektrikli araç satışlarında yüzde 26,1'lik artış dikkat çekiyor. Aynı dönemde toplam otomobil satışları ise yüzde 3,1 düşmüş durumda. Bu durum, tüketicilerin elektrikli araçlara ilgisinin arttığını, ancak Tesla'nın ilgiden yeterince pay alamadığını ortaya koyuyor.

ÇİNLİ MARKALAR GÜÇLENİYOR

Çinli SAIC Motor, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara uyguladığı tarifelere rağmen satışlarını yüzde 26,1 artırdı. Volvo ise satışlarında yüzde 15 gerileme yaşadı. BYD gibi Çinli üreticilerin oluşturduğu diğer markaların toplam pazar payı ise geçen yılın aynı ayındaki yüzde 1,5'ten yüzde 2,5'e çıktı.

Şubat ayında Avrupa'nın büyük pazarları içinde yalnızca İspanya yüzde 11'lik satış artışıyla dikkat çekti. Buna karşılık Almanya'da yüzde 6,4, İtalya'da yüzde 6,2 ve Fransa'da ise yüzde 0,7 oranında düşüş görüldü.

Tesla'nın Avrupa'daki performansı, önümüzdeki dönemde özellikle yeni Model Y SUV modelinin satışa çıkmasıyla yeniden şekillenebilir. Ancak şu an için firmanın bu zorlu rekabette yeniden ivme kazanabilmesi gerekiyor.