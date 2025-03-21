Yeni Tesla Model Y Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

Tesla Model Y 2025, güncellenen tasarımı ve gelişmiş donanımlarıyla Türkiye yollarına çıktı. Yeni Tesla Model Y fiyatı da belli oldu.

Elektrikli otomobil dünyasının en çok konuşulan modellerinden Tesla Model Y, yenilenen versiyonuyla 2025 Tesla Model Y adı altında Türkiye'de resmen siparişe açıldı. Avrupa lansmanının ardından Türkiye pazarına giriş yapan model, çift motorlu Long Range (Uzun Menzil) versiyonu ile satışa sunuldu. Yeni Tesla Model Y fiyatı da netleşti.

YENİ MODEL Y KAÇ TL?

Tesla Model Y 2025 Türkiye fiyat listesi 3 milyon 465 bin 581 TL'den başlıyor ve versiyona göre 3 milyon 638 bin 35 TL'ye kadar çıkıyor. Tesla Türkiye'nin verdiği bilgiye göre, yeni modellerin teslimatı 45 gün içinde gerçekleştirilecek. Şimdilik yalnızca Long Range (Dört Çeker) versiyon siparişe açıkken, daha uygun fiyatlı Standard Range seçeneğinin mayıs-haziran aylarında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

YENİ TESLA MODEL Y TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Juniper kod adıyla bilinen yeni Tesla Model Y'nin Uzun Menzil Dört Çeker versiyonu, 586 km WLTP menziline sahip. Azami hızı 201 km/s olarak açıklanan otomobil, 4,8 saniyede 0-100 km/s hızlanabilmeyi vaat ediyor.

Müşterilere aracın teslim tarihinden itibaren 4 yıl / toplam 80 bin km garanti sağlayan Tesla, batarya ve tahrik ünitesi için bu süreyi 8 yıl / toplam 192 bin km olarak belirlemiş durumda.

Araç, yeniden tasarlanmış ön farlar ve arka stop lambalarıyla daha modern bir görünüme kavuştu. Aerodinamik performansını da artırarak 0.22 Cd sürtünme katsayısına ulaşan yeni Model Y, iç mekanda ise şunları sunuyor:

Konsol ve kapı panellerinde kesintisiz ince ambiyans aydınlatma

Kaldırılan sinyal kollarının yerini alan düğme tasarımı

Elektrikli olarak katlanabilen arka koltuklar

Arka yolcular için 8 inçlik dokunmatik ekran.