Tesla Model Y Türkiye stokları güncelleniyor: Yeni satış tarihleri açıklandı!

Tesla, Model Y'nin yeni nesil versiyonları için Türkiye'deki satış takvimini duyurdu. Kısa ve uzun menzilli modeller yeniden stoklara giriyor...

Tesla'nın yenilenen Model Y serisi, Türkiye'de yeniden satışa çıkıyor. Firma, hem kısa menzilli hem de uzun menzilli versiyonların stok tarihlerini açıkladı. Geçmiş satışlarda dakikalar içinde tükenen bu modeller için kullanıcıların gözü yeniden saatlerde...

KISA MENZİLLİ VERSİYON BUGÜN GELİYOR

1 milyon 866 bin 203 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan Standart Range (kısa menzil) versiyon, bugün saat 18.30'da yeniden stoklara giriyor. Ancak bu kez araçlar sadece İzmir teslimli olacak. Aracı satın almak isteyenlerin, ilk dakikalarda harekete geçmesi gerekiyor.

UZUN MENZİLLİLER YOLDA

Daha fazla menzil arayan kullanıcılar için Long Range (uzun menzil) versiyonu ise 28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde saat 18.30'da satışa çıkacak.

622 kilometre menzil sunan bu modelin Türkiye fiyatı 2 milyon 662 bin 662 TL olarak belirlenmiş durumda.

https://x.com/teslaeurope/status/1925255497009307920

ÖNCEKİ SATIŞLAR REKOR SÜREDE TÜKENDİ

Geçmiş satışlarda, kısa menzilli versiyon saniyeler içinde, uzun menzilli versiyon ise sadece 10 dakikada tükenmişti. Bu yüzden yeni stokların da aynı hızla biteceği tahmin ediliyor. Aracı almayı düşünenlerin, satış saatinde hazır bulunması tavsiye ediliyor.

YENİ TESLA MODEL Y: HEM ŞIK HEM DONANIMLI

2025 Model Y, sadece stok takvimiyle değil, teknik detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Yeni LED ışık imzası, bölünmüş far tasarımı ve düşürülen hava sürtünme katsayısı sayesinde araç artık daha verimli. İç mekanda da iyileştirmeler var: Ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma, katlanabilir arka koltuklar ve arka koltuk ekranı gibi donanımlar artık standart.

Ayrıca, eller serbest bagaj kapağı, geliştirilmiş bağlantı sistemleri, güncellenmiş ses sistemi ve artırılmış kamera sayısı da yenilikler arasında.

BATARYA VE PERFORMANS FARKI

Standart Range versiyonda, CATL üretimi 62,5 kWsa LFP batarya yer alıyor. Bu batarya 500 km menzil sunarken, araç 5,9 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor.

versiyonda, yer alıyor. Bu batarya 500 km menzil sunarken, araç hıza ulaşıyor. Long Range modellerde ise LG üretimi 78,4 kWsa NMC batarya bulunuyor. Tek motorlu seçeneği 622 km menzil, çift motorlu seçeneği ise 586 km menzil sağlıyor.

Her iki batarya tipi de yüksek hızlı DC şarj desteğine sahip:

LFP batarya: 175 kW'a kadar ,

, NMC batarya: 250 kW'a kadar şarj alabiliyor.

TESLA MODEL Y TÜRKİYE FİYATLARI