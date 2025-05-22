Tesla Model Y Türkiye stokları güncelleniyor: Yeni satış tarihleri açıklandı!

Tesla, Model Y'nin yeni nesil versiyonları için Türkiye'deki satış takvimini duyurdu. Kısa ve uzun menzilli modeller yeniden stoklara giriyor...
Tesla'nın yenilenen Model Y serisi, Türkiye'de yeniden satışa çıkıyor. Firma, hem kısa menzilli hem de uzun menzilli versiyonların stok tarihlerini açıkladı. Geçmiş satışlarda dakikalar içinde tükenen bu modeller için kullanıcıların gözü yeniden saatlerde...
1 milyon 866 bin 203 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan Standart Range (kısa menzil) versiyon, bugün saat 18.30'da yeniden stoklara giriyor. Ancak bu kez araçlar sadece İzmir teslimli olacak. Aracı satın almak isteyenlerin, ilk dakikalarda harekete geçmesi gerekiyor.
Daha fazla menzil arayan kullanıcılar için Long Range (uzun menzil) versiyonu ise 28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde saat 18.30'da satışa çıkacak.
622 kilometre menzil sunan bu modelin Türkiye fiyatı 2 milyon 662 bin 662 TL olarak belirlenmiş durumda.
https://x.com/teslaeurope/status/1925255497009307920
Geçmiş satışlarda, kısa menzilli versiyon saniyeler içinde, uzun menzilli versiyon ise sadece 10 dakikada tükenmişti. Bu yüzden yeni stokların da aynı hızla biteceği tahmin ediliyor. Aracı almayı düşünenlerin, satış saatinde hazır bulunması tavsiye ediliyor.
2025 Model Y, sadece stok takvimiyle değil, teknik detaylarıyla da dikkat çekiyor.
Yeni LED ışık imzası, bölünmüş far tasarımı ve düşürülen hava sürtünme katsayısı sayesinde araç artık daha verimli. İç mekanda da iyileştirmeler var: Ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma, katlanabilir arka koltuklar ve arka koltuk ekranı gibi donanımlar artık standart.
Ayrıca, eller serbest bagaj kapağı, geliştirilmiş bağlantı sistemleri, güncellenmiş ses sistemi ve artırılmış kamera sayısı da yenilikler arasında.
Her iki batarya tipi de yüksek hızlı DC şarj desteğine sahip: