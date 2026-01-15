Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla popüler özelliğinin satışını durdurdu: FSD'yi artık kiralayan kullanabilecek

Tesla, 14 Şubat itibarıyla 8 bin dolarlık tam otonom sürüş paketinin satışını sonlandırarak tamamen aylık kiralama modeline geçiyor. Aylık 99 dolar olarak belirlenen abonelik ücreti, Ford, Rivian ve GM gibi rakiplerin sunduğu otonom sürüş hizmetlerinden daha yüksek bir fiyata sahip. Peki Tesla Türkiye FSD abonelik ücreti ne kadar?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 09:40

Tesla, otonom sürüş özelliğini sunma konusunda köklü bir değişikliğe gidiyor. Şirketin CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Full Self-Driving" (FSD) olarak bilinen tam otonom sürüş özelliğinin tek seferlik satışını durduracaklarını duyurdu.

14 ŞUBAT MİLAT OLACAK

Milyarder iş insanı, yaptığı paylaşımda söz konusu değişikliğin 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti. Artık Tesla sahipleri FSD paketini araçlarına kalıcı olarak satın alamayacak. Bunun yerine aylık abonelik sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek.

Musk detaylara girmese de, Tesla'nın resmi internet sitesindeki verilere göre FSD aboneliği aylık 99 dolar seviyesinde ücretlendiriliyor. Türkiye fiyatı henüz açıklanmasa da güncel dolar/TL kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 4 bin 500 TL'ye tekabül ediyor.

Tesla popüler özelliğinin satışını durdurdu: FSD'yi artık kiralayan kullanabilecek

RAKİPLERİNE KIYASLA DAHA PAHALI

Tesla'nın belirlediği fiyat politikası pazardaki diğer rakipleriyle karşılaştırıldığında "tuzlu" bulunuyor. Öyle ki, rakip üretici Rivian 3,5 milyon milden fazla yol ağında el serbest sürüş imkanı tanıyan "Autonomy+" özelliğini aylık 49,99 dolara sunuyor. Üstelik Rivian kullanıcıları dilerlerse 2 bin 500 dolar karşılığında paketi tek seferde satın alabiliyor.

Benzer şekilde Ford'un Blue Cruise sistemi de aylık 49,99 dolar, yıllık 495 dolar veya tek seferlik 2 bin 495 dolar gibi farklı seçeneklerle listeleniyor. General Motors (GM) tarafında ise "Super Cruise" özelliği yeni araçlarda ilk üç yıl ücretsiz sunuluyor. Sonrasında aylık 39,99 dolar gibi çok daha düşük bir bedelle devam ediyor.

Tesla popüler özelliğinin satışını durdurdu: FSD'yi artık kiralayan kullanabilecek

7 YILLIK KULLANIM MALİYETİNE EŞDEĞER

Fiyat karşılaştırmaları bir kenara bırakıldığında, Tesla’nın geçmişte FSD paketi için talep ettiği 8 bin dolarlık tek seferlik ücret dikkat çekiyordu. Yapılan hesaplamalara göre bu miktar, yaklaşık 81 aylık (neredeyse 7 yıl) abonelik bedeline tekabül ediyor. Dolayısıyla yeni abonelik modeli, aracını 7 yıldan daha kısa süre elinde tutmayı planlayan kullanıcılar için maliyet avantajı yapabilir.

Sistemden memnun kalmayan kullanıcılar içinse kötü bir haber var: Tesla, FSD aboneliklerinde para iadesi yapmıyor. Sürücüler yalnızca servisi iptal edip mevcut fatura dönemi sona erene kadar özelliği kullanmaya devam edebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arabanızda varsa hemen söküp atın: İşte kazaya davetiye çıkaran 6 otomobil aksesuarı
ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.