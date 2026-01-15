Tesla popüler özelliğinin satışını durdurdu: FSD'yi artık kiralayan kullanabilecek

Tesla, otonom sürüş özelliğini sunma konusunda köklü bir değişikliğe gidiyor. Şirketin CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Full Self-Driving" (FSD) olarak bilinen tam otonom sürüş özelliğinin tek seferlik satışını durduracaklarını duyurdu.

14 ŞUBAT MİLAT OLACAK

Milyarder iş insanı, yaptığı paylaşımda söz konusu değişikliğin 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti. Artık Tesla sahipleri FSD paketini araçlarına kalıcı olarak satın alamayacak. Bunun yerine aylık abonelik sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek.

Musk detaylara girmese de, Tesla'nın resmi internet sitesindeki verilere göre FSD aboneliği aylık 99 dolar seviyesinde ücretlendiriliyor. Türkiye fiyatı henüz açıklanmasa da güncel dolar/TL kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 4 bin 500 TL'ye tekabül ediyor.

RAKİPLERİNE KIYASLA DAHA PAHALI

Tesla'nın belirlediği fiyat politikası pazardaki diğer rakipleriyle karşılaştırıldığında "tuzlu" bulunuyor. Öyle ki, rakip üretici Rivian 3,5 milyon milden fazla yol ağında el serbest sürüş imkanı tanıyan "Autonomy+" özelliğini aylık 49,99 dolara sunuyor. Üstelik Rivian kullanıcıları dilerlerse 2 bin 500 dolar karşılığında paketi tek seferde satın alabiliyor.

Benzer şekilde Ford'un Blue Cruise sistemi de aylık 49,99 dolar, yıllık 495 dolar veya tek seferlik 2 bin 495 dolar gibi farklı seçeneklerle listeleniyor. General Motors (GM) tarafında ise "Super Cruise" özelliği yeni araçlarda ilk üç yıl ücretsiz sunuluyor. Sonrasında aylık 39,99 dolar gibi çok daha düşük bir bedelle devam ediyor.

7 YILLIK KULLANIM MALİYETİNE EŞDEĞER

Fiyat karşılaştırmaları bir kenara bırakıldığında, Tesla’nın geçmişte FSD paketi için talep ettiği 8 bin dolarlık tek seferlik ücret dikkat çekiyordu. Yapılan hesaplamalara göre bu miktar, yaklaşık 81 aylık (neredeyse 7 yıl) abonelik bedeline tekabül ediyor. Dolayısıyla yeni abonelik modeli, aracını 7 yıldan daha kısa süre elinde tutmayı planlayan kullanıcılar için maliyet avantajı yapabilir.

Sistemden memnun kalmayan kullanıcılar içinse kötü bir haber var: Tesla, FSD aboneliklerinde para iadesi yapmıyor. Sürücüler yalnızca servisi iptal edip mevcut fatura dönemi sona erene kadar özelliği kullanmaya devam edebiliyor.