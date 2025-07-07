Tesla prototipi spekülasyonlara yol açtı! Küçük ve ucuz Model Y mi geliyor?

Son günlerde Tesla'nın Fremont fabrikası çevresinde kamuflajlı bir araç prototipi tekrar görüntülendi. Bu durum, Tesla yatırımcıları arasında hareketliliğe neden olurken, aracın aslında yalnızca biraz küçültülmüş bir Model Y olabileceği iddiaları gündeme taşındı. Uzmanlar, bunun şirketin uzun süredir konuşulan uygun fiyatlı "Model Y" olabileceğini düşünüyor.

KÜÇÜK VE UCUZ TESLA MODELİ YOLDA MI?

Geçtiğimiz aylarda benzer kamuflajlı araçlar farklı açılardan görüntülenmişti. Bu araçların yeni ve daha ulaşılabilir fiyatlı bir Tesla modeli olduğu yönünde birçok spekülasyon ortaya atıldı. Tesla topluluğunda ise kafa karışıklığı sürüyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz yıl Tesla’nın 25.000 dolarlık elektrikli aracı iptal edildiği yönündeki haberi yalanlamıştı. Ancak gerçekte Musk, 2024'ün başında NV91 ve NV92 kod adlı, yeni platform üzerine inşa edilmesi planlanan iki uygun fiyatlı modeli iptal etti. Bu platform daha sonra yalnızca Tesla'nın sürücüsüz taksi konsepti olan "Cybercab" için ayrıldı.

ÜRETİM HATLARI KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

Yeni platformun rafa kaldırılmasıyla birlikte Tesla, üretim hattında yaşanan düşük verimliliği çözmek için farklı bir strateji benimsemişti. Model 3 ve Model Y üretim hatlarında düşen talep nedeniyle, yeni uygun fiyatlı modelleri mevcut altyapı üzerinde üretmeye karar verdi. Yani şirket, yeni bir platform yerine, halihazırda kullanılan Model 3/Y mimarisi üzerinden sadeleştirilmiş versiyonlar geliştirecek.

PROTOTİP YENİDEN GÖRÜLDÜ, SPEKÜLASYON ALEVLENDİ

Ancak son günlerde yeniden görüntülenen prototip, Tesla yatırımcıları arasında heyecana yol açtı. Araç dış görünüş itibariyle neredeyse birebir bir Model Y’yi andırıyor. Ancak bazı açılardan değerlendirildiğinde, dingil mesafesinin biraz daha kısa olabileceği yönünde yorumlar var. Bu farkın açılardan kaynaklanan bir illüzyon mu, yoksa gerçekten daha küçük bir tasarım mı olduğu henüz net değil.

MALİYETİ DÜŞÜR, ÜRETİMİ SÜRDÜR STRATEJİSİ

Yeni versiyonların farkını ortaya koyacağı asıl alan ise iç donanım olacak gibi görünüyor. Söz konusu "sadeleştirilmiş" modellerin, mevcut Tesla modellerine kıyasla daha ucuz malzemelerle üretileceği iddialar arasında. Bunlar arasında kumaş koltuklar, ısıtma/soğutma fonksiyonu olmayan oturma alanları, arka ekranın kaldırılması, çift cam yerine tek cam kullanılması ve daha düşük kaliteli bir ses sistemi yer alıyor.