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 | Ömer Faruk Dogan

Tesla sözünü tutamadı! Uzun zamandır beklenen özellik iptal edildi

Tesla'nın 2019 yılında büyük vaatlerle tanıttığı Cybertruck, beklentileri karşılamaktan giderek uzaklaşıyor. Şirket, üç motorlu model için vaat ettiği 800 kilometrelik menzile ulaşamamakla kalmadı; ayrıca yıllardır beklenen menzil uzatıcı paketinin satışını da iptal etti.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 09:28

Tesla ve Elon Musk, Cybertruck 2023'te resmi olarak satışa çıktığında, çoğunlukla Musk'ın 2019 yılında vaat ettiğinden daha yüksek bir fiyata ve daha düşük menzile sahip olması nedeniyle yoğun eleştiriler almıştı.

Tesla, üç motorlu Cybertruck modelinin 500 mil (yaklaşık 800 km) menzile sahip olacağını ve 70 bin dolardan satışa sunulacağını belirtmişti. Ancak günümüzde en yüksek menzile sahip Cybertruck modeli, 79 bin 990 dolarlık çift motorlu dört çeker versiyon ve yalnızca 325 mil (yaklaşık 523 km) menzil sunabiliyor.

Tesla sözünü tutamadı! Uzun zamandır beklenen özellik iptal edildi

CYBERTRUCK KULLANICILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Ayrıca 99 bin 990 dolara satılan, üç motorlu Cyberbeast modeli de var ve bu versiyonun menzili yalnızca 301 mil (yaklaşık 484 km) seviyesinde bulunuyor.

TechSpot'un haberine göre, Tesla, Cybertruck için opsiyonel olarak satılan bir menzil uzatma batarya paketi de sunmuştu. Aracın tek şarjla gidebileceği mesafeyi artıran ve kamyonetin kasasının yaklaşık üçte birini kaplayan paketin fiyatı ise 16 bin dolardı.

Başlangıçta menzil artırıcı paketle çift motorlu Cybertruck'ın menzilinin 750 kilometrenin üzerine çıkacağı belirtilmişti, ancak bu tahmin 2024'te 716+ km olarak güncellendi. Ayrıca Tesla, paketin çıkış tarihini 2025 başından 2025 ortasına ertelemişti.

Tesla artık Cybertruck için menzil artırıcı batarya paketini satmayacağını resmi olarak duyurdu. Şirket paketi halihazırda rezerve eden müşterilere de e-posta göndererek, depozitolarının tamamının iade edileceğini bildirdi.

Ancak gönderilen e-postada, Tesla'nın bu kararı neden aldığına dair herhangi bir açıklama yer almıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tesla Cybertruck nedir?
Tesla Cybertruck, Tesla tarafından geliştirilen tamamen elektrikli, fütüristik tasarıma sahip bir pickup (kamyonet) modeli olarak karşımıza çıktı. İlk kez 2019 yılında tanıtılan araç, paslanmaz çelik gövdesi, zırhlı camları ve yüksek performanslı elektrikli motor seçenekleriyle donatıldı. Cybertruck, hem arazi hem de şehir kullanımına uygun olarak tasarlandı.
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#Otomobil
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