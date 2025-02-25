Tesla, Türkiye'de bir ilke imza attı! Model Y'yi test etmek artık çok kolay

Tesla, Türkiye'de bir ilke imza atarak Model Y için temassız test sürüşü deneyimini başlattı. Bursa, Adana ve Gaziantep'te hayata geçirilen bu sistem sayesinde, kullanıcılar Tesla mobil uygulaması üzerinden bir aracı seçip kilidini açarak, kimseyle birebir temas kurmadan test sürüşü yapabiliyor.

Elektrikli otomobil dünyasının lider markalarından Tesla, Türkiye'de önemli bir yeniliğe imza attı. Tesla Türkiye Genel Müdürü Berk Tezveren tarafından yapılan duyuruya göre, Tesla Model Y için temassız test sürüşü deneyimi Bursa, Adana ve Gaziantep'te resmen başladı.

https://x.com/BerkTezveren/status/1894350598138434040

MODEL Y TEST ETMEK ARTIK DAHA KOLAY

Tesla, bu uygulamayla beraber kullanıcıların kimseyle birebir iletişime geçmeden, tamamen dijital bir süreçle Model Y'yi test etmesine olanak tanıyor. Temassız test sürüşü deneyimine katılmak isteyenlerin Tesla'nın resmi internet sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Kayıt formunda kullanıcılardan Ad, soyad, e-posta adresi ve telefon numarası gibi bilgiler isteniyor.