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 | Murat Makas

Trump elektrikli araç şarj istasyonlarını kapatmaya hazırlanıyor

Trump yönetimi, federal hükümet binalarındaki elektrikli araç şarj istasyonlarını kapatma ve kamuya ait elektrikli araç filosunu tasfiye etme kararı aldı. Bu adım, çevreci politikalar yerine geleneksel fosil yakıt endüstrisini destekleyen bir strateji olarak değerlendiriliyor.

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Trump elektrikli araç şarj istasyonlarını kapatmaya hazırlanıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 10:04

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal hükümet binalarında bulunan elektrikli araç (EV) şarj istasyonlarını kapatma ve Genel Hizmetler İdaresi'ne (GSA) ait elektrikli araç filosunu tasfiye etme kararı aldı.
Trump yönetiminin bu adımı, çevreci politikalar yerine geleneksel fosil yakıt endüstrisini destekleyen bir strateji izlediğini gösteriyor.

8 BİN ŞARJ NOKTASI HİZMET DIŞI KALACAK

GSA, federal hükümetin kamuya ait binalarını yönetmekle görevli olup, bu binalarda bulunan yaklaşık 8 bin şarj istasyonunun işletmesini de ürteleniyor. Bu istasyonlar, hem federal hükümete ait elektrikli araçlar hem de federal çalışanların kişisel elektrikli araçları için kritik bir enerji kaynağı olarak kullanılıyordu.

Hükümet yetkililerinin çalışanlara gönderdiği bir e-posta, bu değişimin yakın zamanda yürülüğe gireceğini ortaya koydu. Söz konusu e-postada, "GSA mevcut yönetim politikalarıyla uyum sağlamak için harekete geçmiştir. Mevcut ağ sözleşmelerinin iptal edilmesiyle birlikte, GSA'ya ait tüm elektrikli araç şarj istasyonları hizmet dışı kalacaktır. Bu şarj istasyonlarında hem kamuya ait hem de kişisel elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunulmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA KARŞIT TAVRIMI, YOKSA YENİ BİR STRATEJİ Mİ?

Donald Trump, başkanlık döneminde elektrikli araç teknolojisine mesafeli bir tutum sergilemiş, ancak son dönemde Elon Musk'ın desteğini almak adına bu tutumunu yumuşatmış gibi görünmüştü. Ancak, bu yeni karar, Trump'ın EV endüstrisine gerçekten nasıl yaklaştığına dair soru işaretleri oluşturuyor.

Trump yönetimi ayrıca, Biden döneminde oluşturulan federal hızlı şarj fonunu durdurma kararlılığını da sürdürüyor. Buna ek olarak, mevcut elektrikli araç vergi kredilerinin kaldırılması da gündemde.

BİDEN DÖNEMİNDEKİ EV POLİTİKALARINA TERS BİR ADIM

Biden yönetimi, federal filosunu elektrikli araçlara dönüştürmeyi hedeflemiş ve 2027 yılına kadar tüm hafif hizmet araçlarının ya elektrikli ya da şarj edilebilir hibrit olması şartını koymuştu. Ancak Trump'ın bu kararı, Biden dönemindeki çevreci politikaların tersine, geleneksel yakıt endüstrisinin desteklendiği yeni bir döneme işaret ediyor.

Çevreci gruplar ve elektrikli araç üreticileri, bu kararın ABD'nin sıfır emisyonlu gelecek planlarına zarar vereceğini söylüyor. Kamu yararını gözeten politikaların tümden tersine çevrildiği bu karar, çevre dostu politikaları destekleyen kesimler tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Eve şarj istasyonu kurmak kaç TL?
Ortalama Maliyetler: Genel olarak, bir Seviye 2 şarj istasyonunun kurulum maliyeti 4.000 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir. Hızlı şarj istasyonlarının kurulumu ise çok daha pahalıdır ve 50.000 TL'den başlayarak 250.000 TL'ye kadar çıkabilir.
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#Otomobil
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