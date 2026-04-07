Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Tesla ve BYD rekabeti Alman devlerini sarstı! İşte Opel, BMW, Volkswagen gibi markaların oranları

Almanya'da 2026'nın mart ayı ve ilk çeyreğine ilişkin yeni otomobil tescil verileri açıklandı. Tesla ile BYD'nin satış rekabeti Almanya otomobil devlerini adeta sarstı. İşte Opel, BMW, Volkswagen gibi markaların satış verileri...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 15:25

Akaryakıt fiyatlarına zam sebebiyle piyasasında hareketlilik arttı. Yollara çıkan sıfır otomobil verilerine ilişkin araştırmalar sürerken özellikle de Almanya'da satış verileri ortaya çıktı.

Tesla ve BYD rekabeti Alman devlerini sarstı! İşte Opel, BMW, Volkswagen gibi markaların oranları

Almanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle elektrikli otomobil satışlarında belirgin bir yükseliş yaşanırken, Alman otomobil devlerinin pazar payı merak konusu oldu.
Almanya'da 2026'nın ilk çeyreğinde trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı %5,2 artarak 699 bin 404'e ulaştı.
Mart ayında elektrikli araç satışları %66,2 artarak toplam pazar payının %24'üne yükseldi.
Tesla, mart ayında Almanya'da 9 binden fazla araç satışı yaparak pazar payını %3'ün üzerine çıkardı.
Çinli rakibi BYD ise mart ayında %1,2 pazar payında kaldı.
Alman markalarından Opel satışlarını %43 artırırken, Volkswagen %3,2 büyüme ile ortalamanın gerisinde kaldı.
Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), 2026'nın mart ayı ve ilk çeyreğine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, ocak-mart döneminde ülkede trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı, 2025’in ilk çeyreğine kıyasla yüzde 5,2 artarak 699 bin 404’e ulaştı.

Mart ayında satışların bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak yaklaşık 300 bin seviyesine çıkması dikkati çekti. Bu rakam, Haziran 2024’ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık satış verisi oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ARTIŞ

Alman otomobil pazarında elektrikli araçlara yönelik talep, geçen yıla oranla belirgin bir artış gösterdi. Sadece mart ayında elektrikli araç satışları yüzde 66,2 artarken bu segmentin toplam pazar payı yüzde 24’e yükseldi. Söz konusu oran, geçen yılın aynı ayına göre 7,2, şubat ayına göre ise 2,1 puanlık bir artışa tekabül ediyor.

BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇLARDA DÜŞÜŞ

Plug-in hibrit araçlar dahil edildiğinde, Almanya’da trafiğe çıkan her üç yeni otomobilden birinin elektrikli motor desteğine sahip olduğu görülüyor. İçten yanmalı motorlu araçlara olan ilgi azalmaya devam ederken dizel ve benzinli araç satışlarında gerileme kaydedildi.

TESLA VE BYD ARASINDAKİ REKABET

Üreticiler bazında bakıldığında , mart ayında Almanya’da 9 binden fazla araç satışı yaparak satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre artırdı. Mart ayı verilerine göre Tesla'nın pazar payı yüzde 3’ün üzerine çıkarken Çinli rakibi yüzde 1,2 pazar payında kaldı.

Tesla’nın 2025 yılında artan rekabet, model eksikliği ve Üst Yönetici Elon Musk’ın siyasi tutumuna yönelik tüketicilerde oluşan tepki gibi nedenlerle Avrupa genelinde kaybettiği pazar payını, 2026’nın ilk çeyreğinde yeniden geri kazanmaya başlaması dikkati çekti.

KBA verileri, Tesla’nın mart ayı tescillerinin yıllık bazda yüzde 315,1 artışla 9 bin 252 adede ulaştığını, ilk çeyrek toplamının ise yüzde 160 artışla 12 bin 829 olduğunu ortaya koydu. BYD ise aynı ay yüzde 327,1’lik sıçrama ile 3 bin 438 araç tescil ettirerek ilk çeyrek toplamını 9 bin 120 adede çıkardı.

OPEL, MERCEDES VE VOLKSWAGEN'İN PERFORMANSI

Alman markaları arasında Opel, satışlarını yüzde 43 artırarak dikkati çeken bir büyüme yakaladı. Lüks segmentte Audi yüzde 25, BMW yüzde 16,5 ve Mercedes-Benz yüzde 7,5 artış kaydetti. Pazar lideri Volkswagen mart ayında yüzde 3,2’lik sınırlı bir büyüme ile ortalamanın gerisinde kaldı. Porsche ise beklentilerin uzağında kalarak satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1’lik düşüş yaşadı.

