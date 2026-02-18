Tesla vergisiz 1 milyon 300 bin TL fiyatlı otomobil satacak: Ne direksiyonu var ne pedalı

Kategoriler
Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD'nin Teksas eyaletindeki Gigafactory tesisinde direksiyonu ve pedalları olmayan ilk Cybercab üretim birimini montaj hattından indirdiğini duyurdu.
Electrek'in haberine göre, tamamen otonom sürüş yazılımına bağımlı olarak tasarlanan araç mevcut verilere göre henüz çözülememiş bir teknolojiye güveniyor. Şirketin otonom sürüşü tam anlamıyla güvenli hale getirme noktasından oldukça uzakta olduğu belirtiliyor. Hatta geliştirilen modelin isminin "Cybercab" olarak kalıp kalmayacağı bile kesinleşmiş değil.
Teksas'ın Austin şehrindeki "Robotaxi" programına dair yayınlanan son durum raporlarına göre sistem, insan sürücülere kıyasla neredeyse dört kat daha fazla kaza oranına sahip. Lansmandan sekiz ay sonra yollarda sadece 40 civarında araç bulunurken, programın kullanılabilirliği ise yalnızca yüzde 19 seviyesinde seyrediyor.
Banttan inen ilk örnek bir üretim birimi olsa da kesintisiz seri üretimin nisan ayına kadar başlaması beklenmiyor.
30 bin doların altında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi hedeflenen model, sadece otonom taksi olarak hizmet verecek şekilde tasarlandı. Araçta manuel kullanım için herhangi bir yedek sistem veya donanım yer almıyor. Yani yazılımın çalışmaması durumunda otomobili kullanmak fiziksel olarak imkansız.
Öte tarafta Cybercab, sahibinin kullanmadığı zamanlarda Robotaksi gibi çalışarak yolcu taşıma ve gelir getirme potansiyeline sahip.