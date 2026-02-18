Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Tesla vergisiz 1 milyon 300 bin TL fiyatlı otomobil satacak: Ne direksiyonu var ne pedalı

Teksas'taki fabrikada üretilen ilk direksiyonsuz ve pedalsız Tesla modeli görücüye çıktı. Vergisiz fiyatı yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan aracın otonom yazılımın henüz tam anlamıyla hazır olmaması ise kafaları karıştırıyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.02.2026
11:55
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
11:55

Elektrikli otomobil devi , ABD'nin Teksas eyaletindeki Gigafactory tesisinde direksiyonu ve pedalları olmayan ilk Cybercab üretim birimini montaj hattından indirdiğini duyurdu.

Tesla vergisiz 1 milyon 300 bin TL fiyatlı otomobil satacak: Ne direksiyonu var ne pedalı

0:00 106
HABERİN ÖZETİ

Tesla vergisiz 1 milyon 300 bin TL fiyatlı otomobil satacak: Ne direksiyonu var ne pedalı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Tesla, Teksas'taki Gigafactory'de direksiyon ve pedalları olmayan ilk Cybercab üretim birimini tanıttı; ancak bu tamamen otonom araç, mevcut otonom sürüş teknolojisinin güvenlik ve güvenilirlik sorunlarıyla yüzleşiyor.
Tesla, Teksas'taki Gigafactory'de direksiyonu ve pedalları olmayan ilk Cybercab üretim birimini üretti.
Araç, tamamen otonom sürüş yazılımına bağımlı olup, manuel kullanım için herhangi bir yedek sistem içermiyor.
Mevcut otonom taksi programlarının kaza oranları insan sürücülerden neredeyse dört kat daha yüksek.
Cybercab, 30 bin dolar altında bir fiyatla sadece otonom taksi olarak hizmet vermek üzere tasarlandı ve sahibine gelir getirme potansiyeli sunuyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Electrek'in haberine göre, tamamen yazılımına bağımlı olarak tasarlanan araç mevcut verilere göre henüz çözülememiş bir teknolojiye güveniyor. Şirketin otonom sürüşü tam anlamıyla güvenli hale getirme noktasından oldukça uzakta olduğu belirtiliyor. Hatta geliştirilen modelin isminin "Cybercab" olarak kalıp kalmayacağı bile kesinleşmiş değil.

Tesla vergisiz 1 milyon 300 bin TL fiyatlı otomobil satacak: Ne direksiyonu var ne pedalı

KAZA ORANLARI İNSAN SÜRÜCÜLERİN ÜZERİNDE

Teksas'ın Austin şehrindeki "Robotaxi" programına dair yayınlanan son durum raporlarına göre sistem, insan sürücülere kıyasla neredeyse dört kat daha fazla kaza oranına sahip. Lansmandan sekiz ay sonra yollarda sadece 40 civarında araç bulunurken, programın kullanılabilirliği ise yalnızca yüzde 19 seviyesinde seyrediyor.

Tesla vergisiz 1 milyon 300 bin TL fiyatlı otomobil satacak: Ne direksiyonu var ne pedalı

YAZILIM ÇALIŞMAZSA ARAÇ GİTMİYOR

Banttan inen ilk örnek bir üretim birimi olsa da kesintisiz seri üretimin nisan ayına kadar başlaması beklenmiyor.

30 bin doların altında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi hedeflenen model, sadece otonom taksi olarak hizmet verecek şekilde tasarlandı. Araçta manuel kullanım için herhangi bir yedek sistem veya donanım yer almıyor. Yani yazılımın çalışmaması durumunda otomobili kullanmak fiziksel olarak imkansız.

Tesla vergisiz 1 milyon 300 bin TL fiyatlı otomobil satacak: Ne direksiyonu var ne pedalı

Öte tarafta Cybercab, sahibinin kullanmadığı zamanlarda Robotaksi gibi çalışarak yolcu taşıma ve gelir getirme potansiyeline sahip.

ETİKETLER
#tesla
#otonom sürüş
#Cybercab
#Robotaksi
#Gigafactory Berlin
#Otomobil
