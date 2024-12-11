Tesla’dan ucuz elektrikli otomobil hamlesi: Türkiye’ye de gelebilir

11 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:01

Tesla'nın 2025'te piyasaya sürmeyi planladığı Model Q, 25 bin dolarlık fiyatıyla, kompakt boyutları ve 500 kilometreye varan menzil özellikleriyle dikkat çekiyor. Tesla’nın yeni modelinin Türkiye’ye gelme ihtimali yüksek.

Elektrikli araç dünyasında adını zirveye yazdıran Tesla​, yeni bir kilometre taşına daha yaklaşıyor. Şirketin 2025 yılı için planladığı uygun fiyatlı elektrikli otomobili Model Q hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu yeni model, elektrikli araç piyasasında büyük bir rekabete sahne olacak gibi görünüyor.

30 BİN DOLARIN ALTINDA FİYAT BEKLENTİSİ

Tesla’nın Yatırımcı İlişkileri Başkanı Travis Axelrod, katıldığı bir toplantıda Model Q’nun fiyatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Amerika pazarında teşviklerle birlikte fiyatının 30 bin doların altına düşeceği, hatta 25 bin dolar civarında olabileceği belirtildi. Bu fiyat etiketi, Model Q’yu elektrikli araç pazarında birçok tüketici için ulaşılabilir hale getirecek.

DAHA KÜÇÜK, DAHA HAFİF, DAHA EKONOMİK

Model Q, şirket içinde “Redwood” kod adıyla anılıyor ve Tesla’nın yeni elektrikli araç platformu üzerine inşa edilecek. Aracın toplam uzunluğu 3.988 mm olacak. Bu, Model 3’e kıyasla %15 daha küçük bir araç anlamına geliyor. Ayrıca Model Q, %30 daha hafif olacak ve bu da maliyet avantajı sağlayacak. Üretim maliyetlerinin Model 3’e göre çok daha düşük olacağı ifade ediliyor.

TEK VE ÇİFT MOTOR SEÇENEKLERİYLE GELECEK

Model Q, BYD Dolphin ve Volkswagen ID.3 gibi modellerle rekabet edecek şekilde tasarlanıyor. Araçta, tek ve çift motorlu versiyonlar bulunacak. Batarya kısmında ise 53 kWh ve 75 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) bataryalar kullanılacak. Bu bataryalar sayesinde Model Q’nun 500 kilometreye kadar menzil sunabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE İÇİN HEYECANLANDIRICI HABER

Tesla’nın Model 3’ü Çin’de üretilen bir model olduğu için ek vergiler nedeniyle Türkiye’ye gelmiyor. Ancak Model Q’nun Berlin’deki fabrikada üretilme ihtimali oldukça yüksek. Bu durum, Model Q’nun Türkiye’ye girişini kolaylaştırabilir ve ülkemizde Tesla hayranları için heyecan verici bir seçenek sunabilir.

UYGUN FİYATLI TESLA, ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINI ŞEKİLLENDİREBİLİR

Tesla Model Q, uygun fiyatı ve etkileyici özellikleriyle elektrikli araç pazarında büyük bir dönüşüm oluşturabilir. Hem batarya teknolojisi hem de maliyet avantajları, Tesla’nın bu modeliyle geniş kitlelere ulaşma hedefini destekliyor. 2025 yılına yaklaştıkça Model Q ile ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Tesla’nın Model Q ile uygun fiyatlı elektrikli araç segmentine güçlü bir giriş yapması, sektördeki rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.