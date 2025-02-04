TOGG, 2025'e güçlü bir giriş yaptı: T10X güncel satış rakamları açıklandı

04 Şubat 2025 14:03 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 14:06

Ocak 2025'te Türkiye'de en çok satılan otomobil Renault Clio olurken, Renault Megane Sedan ve Fiat Egea Sedan onu takip etti. Öte yandan Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X modelinin de güncel satış rakamları açıklandı.

Ford, Fiat ya da Volkswagen değil! Ocak ayında en çok satan otomobil belli oldu: O model peynir ekmek gibi satıldı

Ford, Fiat ya da Volkswagen değil! Ocak ayında en çok satan otomobil belli oldu: O model peynir ekmek gibi satıldı

Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli otomobili Togg, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. 2018 yılında kurulan ve 2023'te ilk modeli T10X ile yollara çıkan Togg, yeni yılı da yüksek satış rakamlarıyla karşıladı. İşte Togg T10X modelinin güncel satış verileri:

OCAK AYINDA 1.570 ADET TOGG T10X SATILDI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, Togg'un T10X modeli Ocak 2025'te 1.570 adetlik satışa ulaştı. 2024 yılını toplamda 30 bin 93 teslimat ile kapatan şirket, Türkiye'deki elektrikli araç pazarında büyümeye devam ediyor.

Togg, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği satışlarla da büyük bir başarı elde etti. Yıl boyunca 30 bin 93 adet T10X satışı gerçekleştiren marka, 2023'teki 19 bin 583 adetlik satış başarısını yüzde 50'nin üzerinde artırarak toplam Togg sayısını 49 bin 676'ya çıkardığını duyurdu.

2025 yılı için de hedeflerini büyüten Togg, bu yıl içinde ilk fastback modeliyle ürün gamını genişletmeyi planlıyor. Yeni modelin piyasaya sunulmasıyla birlikte satış rakamlarının daha da yükselmesi bekleniyor. Tgrthaber.com'un edindiği bilgilere göre Togg T10F, yılın 3'üncü çeyreğinden itibaren satışta olacak, fiyatı ise 1 milyon 700 bin TL'den başlayacak.

YOLLARDAKİ TOGG SAYISI 50 BİNİ AŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Togg'u yarınlara hazırladıklarını belirterek, "Togg, Türkiye'nin mobilite teknolojilerinde onlarca teknoloji girişimi yükselmesini sağlayan bir platform. Geçen yıl yollardaki Togg sayısı 50 bini aştı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER - OCAK 2025

Renault Clio → 2.942 adet Renault Megane Sedan → 2.797 adet Fiat Egea Sedan → 2.594 adet Toyota Corolla → 2.255 adet BYD Seal U DM-i → 1.743 adet Hyundai i20 → 1.621 adet Togg T10X → 1.570 adet Toyota C-HR → 1.499 adet Hyundai Bayon → 1.470 adet Fiat Egea Cross → 1.447 adet

OCAK 2025 TÜRKİYE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI