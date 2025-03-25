TOGG T10X sahiplerine Ramazan Bayramı müjdesi! Süre uzatıldı

Togg, T10X sahiplerine Ramazan Bayramı öncesi sürpriz yaptı. Adaptif Sürüş Paketi'nin ücretsiz kullanım süresi 7 Nisan 2025'e kadar uzatıldı. Yeni teslim alınan araçlara ise 30 günlük deneme hakkı tanındı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, T10X modelini kullananlara yönelik önemli bir duyuru yaptı. Şirket deneme amaçlı sunulan Yoğun Trafik Pilotu, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve Adaptif Sürücü Asistanı (ADA) özelliklerinin ücretsiz kullanım süresini uzattığını açıkladı.

TOGG T10X İÇİN ÜCRETSİZ KULLANIM SÜRESİ UZATILDI

Daha önce söz konusu özelliklerin 31 Mart 2025 tarihinde sona ereceği bildirilmişti. Ancak artık Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 7 Nisan 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Böylece T10X sahipleri, uzun yolculuklarda veya şehir içi trafikte daha konforlu bir sürüş deneyimini bir süre daha yaşamaya devam edecek.

Togg tarafından "Adaptif Sürüş Paketi" adıyla sunulan yazılımsal özellikler, 25 Mart 2025 itibarıyla Trumore mobil uygulamasındaki mağaza üzerinden satın alınarak kalıcı hale getirilebilecek.

YENİ T10X SAHİPLERİNE DE FIRSAT

Şirketin açıklamalarında yeni araç teslimatlarıyla ilgili de dikkat çeken bir bilgi yer aldı. 7 Mart 2025'ten sonra teslim edilen T10X modellerinde, araç sahipleri 30 gün boyunca Adaptif Sürüş Paketi'ni ücretsiz olarak deneyimleyebilecek. Böylece kullanıcılar, gelişmiş sürüş teknolojilerini satın alma kararı öncesinde detaylı şekilde test etme fırsatı bulacak.